Žena obrala lidi o 16 milionů, roztočila je za sázky i drogy. Odsedí si 8,5 roku

Devětadvacetiletá žena podle kriminalistů zvolila poměrně sofistikovaný postup, poškozeným se vkradla do jejich e-mailových schránek a prostřednictvím virtuálních SIM karet ovládala jejich účty.

Obžaloba čítá na 80 skutků. Ženě původně hrozilo až 12 let. Soud jí uložil uhradit poškozeným způsobenou škodu, musí splácet částky od 20 korun do tři čtvrtě milionu.

Cimprichová se v úterý u soudu přiznala, že se lidem dostala do internetového bankovnictví. Připravila je o 16 milionů korun, dalších více než osm milionů korun se pokusila vylákat. „Je mi to líto. Důvodem byla tíseň, kdybych to mohla vrátit, ale bohužel to nejde. Dluh se budu snažit splatit,“ uvedla Cimprichová.

„Pomocí těchto přístupů následně ovládala telefonní čísla poškozených osob, čímž získávala kontrolu nad jejich bankovními účty a dalšími digitálními službami,“ uvedl státní zástupce Jan Beránek.

Podle spisu zmíněným způsobem připravila lidi o desítky i stovky tisíc korun. Jedné z poškozených, jednasedmdesátileté ženě, z účtu ukradla 580 tisíc korun, které si žena naspořila na důchod.

Petr Konečný, advokát poškozené seniorky, poznamenal, že jeho klientka přišla o 580 tisíc a zhruba 140 tisíc dostala zpět z celkové částky 1,5 milionu korun, kterou se policii podařilo zadržet.

„Mé klientce se stala taková věc, že byla u operátora požádat si o nějakou změnu a oni souhlasili s tím, že jí zavolají a ona jen změnu potvrdí. Byla proto v klidu. O víkendu jí volal někdo, kdo se představil jako operátor. Řekl jí, že dělají změnu, o které žádala na pobočce, jen budou potřebovat kód, který přijde,“ popsal Konečný.

Když jí pak znovu zavolali, kód jim řekla. „Oznámili jí také, že asi tři hodiny jí nepůjde telefon, než vše přepojí. Ani jí nebylo divné, že nejde telefon. Později zjistila, že nemá peníze. Víc k tomu nevím, policie moc podrobností nesdělila, aby nedávala návod k trestné činnosti,“ uvedl advokát u soudu.

Elektronická stopa

Soud měl v tomto případě k dispozici 41 svazků spisového materiálu.„Existuje výrazná elektronická stopa. Ke každému ze skutků je velká část svazku, nemáme pochybnosti o tom, že by dohoda nebyla v souladu s tím, co se skutečně stalo,“ řekl soudce Vladimír Najdekr.

„Hranice škody velkého rozsahu začíná 10 miliony, ale nemá žádný konec. Vyskytují se nicméně i výrazně vyšší škody. Ve fázi pokusu měla obžalovaná dohromady škodu asi 24 milionů. Trest rozhodně nepovažujeme za nepřiměřený,“ dodal soudce.

Neměnili hesla

Trestné činnosti se Cimprichová dopouštěla v letech 2022 a 2023. Nejprve získala přístup do e-mailových schránek poškozených, využila při tom podle policie toho, že si tito lidé svá hesla dlouhodobě neměnili. Následně si sjednala virtuální SIM kartu na tyto poškozené a ovládala tak i jejich telefonní číslo. Získala tím přístup do jejich internetového bankovnictví, odkud odcizila peníze a zároveň si na ně brala úvěry.

Žena byla odsouzena za neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, z podvodu a za neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Dosud nebyla stíhána, podle kriminalistů všechny peníze stihla utratit na internetových sázkových portálech, za ubytovací služby, ale i za drogy.

Případem se kriminalisté zabývali od roku 2022, v červnu 2023 ji obvinili poprvé. Po rozšíření trestního stíhání loni v dubnu uprchla do zahraničí, dopadena byla letos v únoru na španělském ostrově Tenerife. „Šlo o jeden z nejsložitějších případů u nás, a to i po organizační stránce,“ řekl v březnu novinářům vedoucí oddělení kybernetické kriminality krajského ředitelství policie Jiří Prečan.