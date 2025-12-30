Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Václav Havlíček
  16:02aktualizováno  16:02
Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel ptactva. Zrovna v pondělí jednoho labuťáka zachránil a nebyla to úplně snadná mise. Labutího samce z Annínského jezera u Tovačova se zarostlým háčkem v krku měl vytipovaného už dva dny.

„Bylo vidět, že s tím labuťák normálně léta a má to zahojené. Kdyby třeba lapal po dechu, záchranu bych urgoval hned. Ale když vidíte, že jej to nijak neomezuje a funguje, je možné chvíli vyčkat,“ vylíčil Oplocký pro iDNES.cz.

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Samce musel nejprve přilákat ke břehu. Měl štěstí, že místní labutě jsou na přítomnost lidí zvyklé a berou si od nich krmivo. Jinak by se Oplocký tak blízko k opeřencovi nedostal.

A pak už jenom... hop!

Zima, nezima, Oplocký skočil za labutí, lapil ji a vytáhl na břeh.

Najít správnou labuť stálo hodně času a nahánění, ale povedlo se. „Háček už měl zarostlý hluboko v kůži, takže nebylo možné mu jej odstranit. A tak se předal záchranné stanici, která musela zřídit operační zákrok a háček po rozřezání kůže vytáhnout,“ popsal Oplocký.

Nebohý labutí sameček měl v krku zabodnutý drát, musel na operaci.

„Konec byl až dojemný, jelikož samice, která s ním hnízdí minimálně pět let, plavala pod břehem a neustále volala, načež ji samec odpovídal. Snad se brzo uzdraví a vrátí se do svého teritoria za svojí samicí,“ přeje si nadšenec do labutí.

Labutě jej fascinovaly, tak jim pomáhá

Oplocký kroužkuje ptáky, zejména labutě jej ale uhranuly. Své zálibě se v okolí Prostějovska věnuje už zhruba sedm let. Nejprve pomáhal známým, pak si sám udělal potřebné zkoušky, aby mohl ptáky kroužkovat.

Mezinárodní ostuda, míní ochránci o zabití ibisů. Do vzácných ptáků se už střílelo

Právě během této činnosti sleduje, jestli není některý z ptáků poraněn. Tak, jako byl právě nebohý labuťák. „Nechci vyznít blbě, ale kromě mě ty labutě nikdo nechytne, ani lidé ze záchranných stanic. Labuť by k nim nepřiplula, cítí strach. Výhodou je, že místní samec byl na lidi zvyklý,“ řekl Oplocký.

K nevšednímu koníčku přišel jako malý kluk, když policistům asistoval u záchrany poraněné labutě. „Zpočátku jsem zachraňoval, protože mě jejich osudy zcela pohltily. Nakonec sem se přenesl k záchraně všech ptáků,“ vysvětluje Oplocký.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Nelichotivé prvenství jižní Moravy. S alkoholem se tu pojí každá osmá nehoda

Řidič nezvládl vyjet z benzinky, naboural do sloupu. Nadýchal 2,53 promile....

Tvrzení o tom, že se na jižní Moravě hodně pije a řídí v opilosti, není zdaleka takové klišé, jak se může zdát. Dokládají to statistiky České kanceláře pojistitelů, podle nichž všechny okresy mimo...

30. prosince 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Most Legií

vydáno 30. prosince 2025  17:06

Lezla na vysílač a spadla. Nezletilou dívku zachraňovali z plošiny ve třiceti metrech

Záchranáři a hasiči museli za zraněnou dívkou do výšky třiceti metrů. (29....

Pořádně náročný zásah absolvovali dva dny před koncem roku vysočinští hasiči a záchranáři. Pomáhali nezletilé dívce, která lezla na telekomunikační vysílač u obce Střítež u Černovic na Pelhřimovsku a...

30. prosince 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

30. prosince 2025  16:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Před Urielle leží světlá budoucnost

30. prosince 2025  16:44

Ve Špindlu otevřeli polovinu sjezdařských tratí. Čekali jsme větší nával, tvrdí lyžaři

Lyžovačka ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně (30. prosince 2025)

Přestože v závěru roku Špindlerův Mlýn obvykle praská ve švech, letos je nápor lyžařů snesitelný. V úterý před polednem se na hlavním záchytném parkovišti u dolní stanice lanovky Hromovka dalo celkem...

30. prosince 2025  16:32,  aktualizováno  16:32

Mejdan na Silvestra v Praze? Žádný problém! Metro pojede déle, noční linky posílí

ilustrační snímek

Cestování silvestrovskou nocí bude v Praze jednodušší. Metro pojede až do 2.30 ráno, noční linky posílí a PID zveřejnil i jízdní řády na Nový rok a první lednový víkend. Podívejte se na přehled změn...

30. prosince 2025  16:07

Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?

Kamion vyjíždí od kompostárny, právě zde by se měl budoucí obchvat u Dražkovic...

Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem se pozornost politiků může přesunout na další velkou dopravní akci. Tou je stavba jihovýchodní...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě

Tomáš Oplocký zachraňuje labutě dlouhé roky.

Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování labutí? Přesně tím tráví volný čas Tomáš Oplocký z Prostějovska, amatérský ornitolog a kroužkovatel...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko

ilustrační snímek

Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji eviduje dokonce zvlášť. Meziroční nárůst byl letos 26 procent. Žáci se v online prostoru...

30. prosince 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Města rozzáří ohňostroje, jen Hradiště místo pyrotechnické show chystá koncert

Novoroční ohňostroj ve Zlíně (2024)

Bez ohňostroje bude na přelomu roku z velkých měst Zlínského kraje pouze Uherské Hradiště. Ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí i Kroměříži se lidé oslav konce roku či začátku nového spojených s...

30. prosince 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Hromadná bitka cizinců na zahradě v Brně, několik aktérů naháněli policisté

Policisté vypátrali a zastavili dvojici aut po hromadné bitce v brněnských...

Hromadná bitka několika cizinců se odehrála v úterý okolo poledne na zahradě rodinného domu v brněnských Holáskách. Tři muži skončili po konfliktu v této okrajové části města na ošetření v nemocnici....

30. prosince 2025  15:42,  aktualizováno  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.