Nových případů nákazy v lázních ubylo. Protiepidemická opatření zřejmě zabrala

Autor: zun, ČTK
  12:52aktualizováno  12:52
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Počet pacientů hromadně nakažených v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku začíná podle hygieniků klesat. Pravděpodobně pomohlo zpřísnění pravidel. Laboratorní vyšetření u dvou lidí zatím potvrdilo přítomnost norovirů, na vyhodnocení dalších vzorků se čeká.

„K dnešnímu dni byly hlášeny čtyři nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak krajská hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření,“ sdělila ve středu před polednem mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Vedení jesenických lázní uvedlo, že gastrointestinálním onemocnění předpokládaného infekčního původu se týkalo zejména situace ze dnů 8. a 9. srpna.

„Po zahájeném šetření KHS nám byla uložena povinnost provádění speciálních dezinfekcí povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách, informování osob o nutnosti zvýšené četnosti hygieny rukou a monitorování nových případů nákazy,“ informovaly lázně v úterý na svém webu.

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„I díky těmto opatřením se podařilo situaci stabilizovat víceméně do normy, již v minulém týdnu byl zaznamenán počet nových případů onemocnění velice nízký, v řádu jednotek případů, a v těchto dnech se již blíží nule, tedy běžnému rozšíření v populaci,“ stojí v prohlášení.

„Šetření KHS není zatím ukončeno, ale s největší pravděpodobností se dle klinických příznaků jednalo o virovou nákazu, tedy střevní chřipku, která se v letních měsících vyskytuje v celé střední Evropě,“ napsala společnost Priessnitzovy léčebné lázně s tím, že provoz běží ve standardním režimu a veškeré poskytování léčebných i stravovacích a dalších služeb probíhá bez omezení.

Hygienici mají ke středě potvrzenou přítomnost norovirů u dvou lidí. „Na výsledky laboratorních vyšetření zbývajících odebraných klinických vzorků KHS nadále čeká,“ řekla Koutná.

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KHS situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Přijatá protiepidemická opatření zůstávají podle Koutné v platnosti a jejich dodržování je nadále nezbytné.

Po propuknutí nákazy onemocnělo střevní chřipkou nejméně 111 lidí, což odborníci označili za mimořádný počet.

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Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Jeho vypátrání si hygienici slibují od dalších vyšetření.

Může jím být například někdo z personálu, ale i jídlo, které klienti a návštěvníci lázní jedli. „Pokud bude odebrán vzorek od nemocného, který je nositelem, tak se k tomu dopátráme. Případně pokud ten nositel bude v některém z pokrmů, který jsme odebírali, tak se můžeme také dopátrat, odkud to je,“ uvedla mluvčí KHS a doplnila, že je potřeba počkat na všechny výsledky.

Na sociálních sítích se objevila kritika, podle níž lázně podcenily prevenci i výskyt prvních případů. „Bohužel byly špinavé příbory, tácky i talíře v jídelně a například i nedosmažený karbanátek,“ napsala například jedna z návštěvnic, která v lázních pobývala v červenci.

Slyšet se ale nechali i obhájci léčebného zařízení. „Odmítáme, aby se z dosud neuzavřeného případu stala příležitost k veřejnému poškozování pověsti celých lázní, jejich zaměstnanců a práce, kterou zde dlouhodobě odvádějí,“ uvedla Vilma Příbramská z cestovní kanceláře Lázně Travel, která do Jeseníku vozí klienty.

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