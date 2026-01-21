Kdo zapálil shořelou restauraci v Lazníkách policisté nevypátrali, případ odložili

Prvotní odhady výše škody dosahovaly bezprostředně po požáru až 15 milionů korun, po podrobném vyčíslení byla nakonec zpřesněna zhruba na poloviční částku. Příčinu vzniku požáru vyšetřovali hasiči společně s kriminalisty.
„Případ byl prověřován pro trestný čin poškození cizí věci. Škoda byla vyčíslena na něco málo přes 7,65 milionu korun,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Vyšetřování bylo ukončeno odložením případu, protože se podle Zajícové „nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující k zahájení trestního stíhání“. Znamená to, že pachatel zůstal neznámý.
Požár zasáhl restauraci Morkus Aréna na okraji Lazník, hořet v areálu začalo 27. prosince 2024 kolem půl třetí v noci. Podle hasičů šlo o rozsáhlý požár, budova o velikosti zhruba 14 krát 18 metrů shořela celá. Zničena byla restaurace včetně venkovního posezení, vedlejší objekt s přístupovými hradbami nicméně zůstal nedotčen.
Majitel mluvil od začátku o útoku žháře
Na místě zasahovalo šest jednotek hasičů, které oheň likvidovaly několik hodin. Po vychladnutí požářiště na místě pracovali vyšetřovatelé policie i hasičů včetně specialisty z odboru kriminalistické techniky a expertizy a psovodem se služebním psem vycvičeným na vyhledávání urychlovačů hoření.
Restaurace byla vyhledávaná, jen tři týdny před požárem se zde konalo Mikulášské posezení s rozsvícením vánočního stromu, další plánovanou akcí měl být silvestr s vystoupením kapel a večerní zábavou. Majitel jej nakonec na místě uspořádal provizorně.
„Samo to určitě neshořelo, někdo se dovnitř vloupal a zapálil. Více se nemůžeme s ohledem na vyšetřování pro dopadení pachatele vyjadřovat,“ napsali tehdy zástupci arény na sociální síti.
V malé obci na pomezí Olomoucka a Přerovska se zhruba 500 obyvateli zasahovali hasiči ve stejném roce také na konci října, kdy tam u rodinného domu shořel osobní vůz značky Porsche, plameny ho zcela zničily. Škoda byla odhadnuta na 2,5 milionu korun, uvedli tehdy hasiči.