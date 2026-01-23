Na některých místech ledovka zcela zastavila dopravu, vyplývá to z dopravních informací policie. Ledovku hlásí silničáři také na dálnici D46 mezi Olomoucí a Prostějovem.
„Od rána jsme přijali přes 50 oznámení komplikací v dopravě v souvislosti s ledovkou. Nejvíce nehod máme na Olomoucku, Prostějovsku a Šumpersku,“ informovala policie na síti X.
Na Olomoucku a Prostějovsku začalo mrznoucí mrholení komplikovat dopravu v pátek po sedmé hodině. Policie hlásí, že u obce Hvozd na Prostějovsku je na silnici ledovka, silnice je průjezdná se zvýšenou opatrností, na ledovce tam uvázl také autobus, čeká se na sypače. Osm aut pak havarovalo na ledovce mezi Lutínem a a Hněvotínem, doprava je odkloněna po objízdné trase.
Problémy jsou také u Mohelnice na Šumpersku, kde havarovalo osobní auto, dvě nabouraná vozidla blokují pravý pruh dálnice D46 na trase Vyškov – Olomouc u Brodku u Prostějova, srazilo se tam osobní a nákladní auto. Nehoda se stala také u Výšovic na Prostějovsku a mezi Hněvotínem a Lutínem, uvedlo ŘSD.
Řidiči hlásí problémy na sociální síti také u Ludéřova či Drahanovic. „Pozor, sklinka na obchvatech Šumperk – Mohelnice – Olomouc. Klouže to jakoby bylo na silnici vylitý sádlo. Nevidíš a pak jsi venku,“ popsal ráno jeden z řidičů.
„Apelujeme na řidiče, aby nyní raději vůbec nevyjížděli. Pokud musí, aby přizpůsobili rychlost stavu vozovky,“ doplnili policisté.