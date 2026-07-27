Legendární olomoucký U-klub ožívá, rekonstrukce univerzitu vyjde na 27 mil.Kč

Jeden z nejznámějších studentských klubů v Olomouci, legendární U-klub, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Univerzita Palackého (UP) jej chce vrátit studentům k užívání, zázemí by zde měly najít kapely, divadelní soubory, spolky i komunitní aktivity. Rekonstrukce klubu v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy včetně nového vybavení vyjde na 27 milionů korun. Univerzita vypsala výběrové řízení na zhotovitele, řekl dnes novinářům rektor Michael Kohajda. Klub přestal sloužit svému účelu v roce 2018.
"Naším záměrem je vrátit klub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsonovy," řekl rektor. Podotkl, že i zdejší generace studentů má o obnovu zájem. "Někteří už plánují, že si budou zabírat časy, aby se tady mohli scházet," doplnil Kohajda.
Nový U-klub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Program by podle vedení UP měli významně spoluutvářet sami studenti.
"Říkali jsme si, že znovu otevřít tento legendární prostor je velká výzva a zároveň velká příležitost. Chceme tady pořádat nejenom hudební akce, ale rádi bychom, aby klub byl multižánrový. Bude tomu maximálně přizpůsoben," doplnil prorektor UP Matěj Dostálek.
Podle rektora by kromě jeviště a hlediště neměly chybět stolečky s možností hraní deskových her nebo šachových turnajů. Velké okno by mohlo klub otevřít do venkovních prostor. Obnovou projde zázemí budovy, vznikne nová terasa propojená s areálem kolejí a fasáda bude nově otevřena směrem do univerzitního kampusu.
U-klub fungoval od počátku 80. let jako významné centrum studentského a kulturního života. Na jeho pódiu vystoupily stovky českých i zahraničních hudebníků a klub se stal místem setkávání několika generací studentů UP i obyvatel Olomouce. Na začátku roku 2018 přestal sloužit původnímu účelu a byl využíván jako skladovací prostor či tělocvična.
Autorem návrhu architektonického řešení nového U-klubu je kreativní studio Mimokolektiv. Nový U-klub chce univerzita otevřít na letní semestr, tedy na přelomu února a března 2027.