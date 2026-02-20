„Paní doktorka Ondrášková byla nejen lékařkou, ale i dlouholetou patriotkou našeho města. Vždy se starala nejen o své pacienty, stejně tak jí velmi záleželo na zdravotnictví a sociální oblasti. V minulých letech byla i zastupitelkou, později třeba členkou komise sociální a zdravotní,“ vzpomenul pro redakci iDNES.cz šternberský starosta Stanislav Orság (ODS).
Za svou obětavou celoživotní práci pro obyvatele obdržela v roce 2011 cenu města. „Zdravotnictvím byla zcela zaměstnaná, neexistovala pro ni pracovní doba, její péče byla obrovská. S každým pacientem jednala, jako by byl její jediný,“ dodal starosta.
Respektovaná odbornice i v sociální oblasti
Radnice na webu připomíná, že lékařka se významným způsobem zasadila o vznik a vybudování Ošetřovatelského domova Na Valech. I za jejího přispění získal Šternberk v roce 1999 první místo v celostátní soutěži Obec seniorům. V roce 1993 s její pomocí vznikalo Středisko ošetřovatelské péče o dospělé.
„Doktorka Ondrášková podporovala terénní domácí péči a byla respektována veřejností jako uznávaný odborník,“ uvedl městský úřad.
„Byl to člověk, na kterého jsem se mohl kdykoli obrátit a poskytl mi pohled zdravotníků, lékařů a mohl jsem ho přenášet dále ke krajskému úřadu nebo ministerstvu zdravotnictví,“ poznamenal starosta s tím, že témata se mohla týkat i sociální oblasti.
Byla náš anděl strážný, vzpomínají pacienti
Na lékařku vzpomínají na facebookovém účtu města také pacienti. „Skvělá paní doktorka, byla mou praktickou lékařkou více jak 30 let. Vnímal jsem ji s dovolením i tak trochu jako anděla strážného,“ napsal jeden z nich.
„Před asi 40 lety byla mojí obvodní lékařkou, než jsem se odstěhovala a už tehdy byla naprosto skvělá. Potom k ní přešla moje maminka, o kterou úžasně pečovala, za což jsem jí byla velmi vděčná. Byla ten nejlepší obvodní lékař, jakého jsem kdy měla a její odchod mě velmi zasáhl. Je mi to moc líto,“ zní další ze vzpomínek.
Poslední rozloučení se uskuteční v úterý 24. února v 10.30 hodin v obřadní síni městského hřbitova ve Šternberku.