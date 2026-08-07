„Vzhledem k tomu, že se mládě doslova pěkně vybarvilo, je téměř jisté, že se jedná o samce. Samice totiž bývají hnědé, případně hnědošedé, zato samci se pyšní bílým zbarvením hlavy,“ shrnula mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.
Zooložka Jitka Vokurková dodala, že mladý sameček ještě nějakou chvíli bude ve společnosti matky, pak už ho uvidí i návštěvníci zoo. „V budoucnosti v období pohlavní dospělosti se počítá s tím, že posílí chov v některé ze spřátelených zoologických zahrad,“ sdělila Vokurková.
Lemuři běločelí obývají výhradně Madagaskar a jejich populace stále klesá. „Za poslední tři generace klesla rapidně,“ upozornila Gronská. Aby se podařilo druh zachránit, jsou zřizovány speciální rezervace.
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Jde o druh, který je nejvíce ohrožený odlesňováním, změnou klimatu a také lovem pro maso, neboť se nachází v oblasti, kde lidé trpí nedostatkem živočišné bílkoviny.
Lemuři se živí zejména lesními plody, ovocem, semeny a výhonky stromů, listím či hmyzem. Jsou významnými zahradníky, roznáší semena rostlin, a tím přispívají k obnově flory na Madagaskaru.
Lemuři jako noční duchové
„Zajímavostí je, že staří Římané nazývali duchy zemřelých lemuros. První Francouzi, kteří na Madagaskaru přistáli a uslyšeli naříkavé plačtivé hlasy, připomínající lidský nářek, dali jejich původcům právě toto jméno. Slovo lemur tedy znamená noční putující duch,“ uvedla Gronská.
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Lemuři jsou nejvíce aktivní právě v noci, přes den odpočívají ve stínu. Žijí ve skupinách složených z rodičů a mláďat různého věku. Na péči o narozené potomky se podílí celá rodina. Porody mláďat jsou naplánovány tak, aby v době jejich narození bylo dostatek kvalitní potravy, matky nestrádaly a měly dostatek mléka.
„Toto období nastává na začátku období dešťů. Mláďata nosí matka na sobě, na boku v oblasti slabin. Lemuři mívají problémy s termoregulací. Za chladného počasí se k sobě tisknou, aby se zahřáli. Doložená délka života je až 30 roků,“ uzavřela Gronská.