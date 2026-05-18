Policisté byli příslušníci třetího pražského policejního obvodu. Na Jesenicko vyrazili minulý týden pracovně, strávili tam několik dní. V době mimo službu se šli projít k populárnímu lesnímu bistru ležícímu poblíž místní části obce Lipová-lázně.
Lidé se sem rádi chodí občerstvit nebo si například opéct buřty. V místě není žádná obsluha, návštěvníci za nápoje nebo pochutiny platí sami do kasičky.
V pátrání pomohly fotografie
„Chvíli po odchodu z tohoto místa je dostihl místní myslivec s tím, že byl bar právě vykraden. Nejdřív to vypadalo, že si myslí, že mají krádež na svědomí právě tito policisté. To se ale rychle vysvětlilo a policisté začali pátrat po pachateli. Rychle začali prohlížet fotografie, které si na místě předtím pořídili, a zjistili, že se na nich nachází podezřelý muž,“ popsal pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
Policisté s myslivcem nastoupili do auta a začali podezřelého v okolí hledat. Úspěšní byli asi po deseti minutách. Policisté podezřelého hned zadrželi. U sebe měl ukradené více než čtyři tisíce korun a k činu se přiznal.
„Zadrženého muže si od pražských kolegů na místě převzali jeseničtí policisté, kteří jeho lustrací zjistili, že se jedná o jedenáctkrát soudně trestaného recidivistu. Třiašedesátiletému muži následně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádež vloupáním, za který mu hrozí až dva roky za mřížemi,“ uvedla mluvčí krajských policistů Ivana Skoupilová.