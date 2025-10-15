Šrouby a hřebíky trčící z atrakcí. Darebák udělal z dětského hřiště nebezpečné místo

Rostislav Hányš
  15:22
Šumperští strážníci v místním lesoparku pod Tulinkou řeší výskyt hřebíků, šroubů a dalších ostrých předmětů, které zde zatím neznámý pachatel nastražil na dětských atrakcích. Město na problém upozornilo už před týdnem. Nyní se situace opakuje.
Fotogalerie2

Pachatel cíleně umísťuje na dětské atrakce v lesoparku pod Tulinkou ostré předměty. | foto: MěÚ Šumperk

„Umístění ostrých předmětů bylo cílené a vědomé. Vše nasvědčuje tomu, že může jít o úmyslné jednání, které je velmi nebezpečné a je vedené s cílem ublížit dětem, které si zde hrají,“ sdělil ředitel Městské policie Šumperk Martin Pelnář.

Pachatel cíleně umísťuje na dětské atrakce v lesoparku pod Tulinkou ostré předměty.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Na místě už si podle něj jeden chlapec o ostrý předmět poranil nohu tak, že musel být převezen do nemocnice. Došlo i ke dvěma dalším, méně závažným poraněním.

„Na tomto lesním hřišti jsme už opakovaně vybírali ve spolupráci s Podniky města Šumperka nebezpečné předměty, snažíme se tam opakovaně vyjíždět, ale není možné tam být pořád,“ sdělil Pelnář.

V prostoru není elektřina, takže městská policie zde zatím nemohla instalovat kameru, která by mohla pachatele odhalit či alespoň odradit. „Pracujeme na tom a chceme pořídit kameru, která bude fungovat na baterii a umožní nám propojení přímo na náš dispečink,“ řekl šéf šumperských strážníků.

Ti nyní místní dětská hřiště více hlídají, o případu informovali i Policii ČR. Městská policie vyzývá případné svědky, aby v případě podezřelého dění v těchto lokalitách ihned volali na linku 156. „Strážníci situaci okamžitě prověří a v případě potřeby prostor uzavřou a předají k dalšímu šetření,“ doplnil Pelnář.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Úsměvy i atmosféra doby. Fotky na zámku dávají přibližují život Lichnovských

Volné chvilky s dětmi i s domácími mazlíčky, momentky z cestování přes oceán či první jízda autem. Pět desítek dobových fotografií rozmístěných po celé prohlídkové trase návštěvníkům zámku v Hradci...

15. října 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Liberecký soud podpořil kroky veterinární správy v boji proti moru prasat

Liberecký krajský soud dnes podpořil kroky veterinární správy v boji proti africkému moru prasat a zamítl žalobu Mysliveckého sdružení Zelené údolí. Myslivci...

15. října 2025  15:55,  aktualizováno  15:55

V Příbrami skončila oprava střechy na budově Rudných dolů, práce se protáhly

V Příbrami skončila oprava střechy na budově bývalých Rudných dolů. Práce se proti původním předpokladům protáhly. Náklady vzrostly na 13,5 milionu korun,...

15. října 2025  15:31,  aktualizováno  15:31

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

Atraktivní a zároveň udržitelná čtvrť plná zeleně má vyrůst v brněnské lokalitě za Lužánkami, která se skloňuje hlavně s vytouženým fotbalovým stadionem. Město ve středu představilo vítězný návrh ze...

15. října 2025  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítězný návrh na podobu areálu Křižanovy pily ve Val. Meziříčí je ze Španělska

Vítězem architektonické soutěže na podobu nového autobusového dopravního terminálu, parkovacího domu a městského úřadu v areálu bývalé Křižanovy pily ve...

15. října 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Za polití ženy hořlavinou a její zapálení žalobce žádá výjimečný trest

Krajský soud v Ostravě projednává případ pokusu o vraždu dvaapadesátileté ženy, kterou její o 20 let mladší známý polil benzinem a zapálil. Napadená utrpěla...

15. října 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Z návrhů lidí v M.Boleslavi nejvíc bodoval infopanel a socha u hradu Michalovice

V participativním rozpočtu Mladé Boleslavi letos získal nejvíc hlasů infopanel a socha rytíře Jana z Michalovic pod hradem Michalovice. Město podpoří ještě...

15. října 2025  15:19,  aktualizováno  15:19

Střílel i prodával drogy. Soud muž neobměkčil ani snahou vychovávat dceru

S nelegálně drženou pistolí opakovaně střílel na veřejnosti, vyráběl a prodával drogy, navíc pod vlivem návykových látek způsobil dopravní nehodu s těžkým zraněním a ujel. V jednom případě pak...

15. října 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Český pavilon si ze světové výstavy EXPO 2025 veze z japonské Ósaky stříbro. Je to čtvrté významné ocenění

Na světové výstavě EXPO 25 v Ósace si český pavilon připsal další úspěch. Získal Stříbrnou cenu Mezinárodního úřadu pro výstavnictví (BIE) za architekturu v kategorii malých a středně velkých...

15. října 2025  16:33

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, viděl vojáky i psychiatrii

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne se hlava státu setkala se zastupiteli Ústí nad Labem či zavítala mezi vojáky v Žatci.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  16:23

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Žákovi autoškoly na Brněnsku vyšel pozitivní test na drogy, dojezdil

Žákovi autoškoly na Brněnsku na závěrečné zkoušce vyšel při běžné policejní kontrole pozitivní test na drogy, přiznal se k užití pervitinu. Hrozí mu pokuta i...

15. října 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Ústavní soud dal šlechticům šanci získat zpět zámecké vybavení

Ústavní soud (ÚS) otevřel dědicům šlechtického rodu Serényiů cestu k vydání někdejšího mobiliáře zámku Lomnice na Brněnsku. Bude o něm znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. V části, která se týkala...

15. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.