Tiskové konference se zúčastnil ředitel LOM Praha Jiří Protiva, ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček a piloti vrtulníků, primátor města Přerov a představitelé místní samosprávy.
Přerovské letiště se nyní stává základnou pro vrtulníkový výcvik. S významným využitím areálu do budoucna počítá také armáda. Státní podnik provozuje letiště Přerov-Bochoř od roku 2014.
„Nepřemisťujeme se někam, kde bychom to neznali. Zároveň jsme celou dobu dělali vše pro to, aby letiště neztrácelo na svém významu a zároveň plnilo parametry. Bylo tak pro nás jednodušší se sem přemístit,“ sdělil ředitel státního podniku LOM Praha Jiří Protiva s tím, že první fáze revitalizace hangárů zázemí či kanalizace přišla zhruba na 15 milionů korun. Další peníze chce dát podnik na přelomu roku do pořízení mobilního heliportu nebo osvětlení travnaté plochy.
Mobilní heliport i osvětlení
„K rozhodnutí (o přesunu základny) jsme dospěli v polovině minulého roku a v druhé polovině už jsme dělali konkrétní kroky. Od 19. ledna provádíme v Přerově ostrý výcvik. Primárně pro Armádu České republiky, kdy cvičíme studenty Univerzity obrany,“ dodal Protiva.
Letiště podle něj může sloužit i při krizových situacích, jako byly v minulosti povodně, nebo i pro výcvik složek integrovaného záchranného systému.
Výcvik je zde každý pracovní den. „V pondělí zhruba od deseti do 22 hodin, potom od úterý do čtvrtka podobně od 9 ráno, není to ale pravidlo, a v pátek létáme do 14 hodin,“ popsal ředitel Centra leteckého výcviku LOM Praha Jaroslav Špaček.
„Chceme létat s pěti stroji. Bude to kombinace třeba dvou ‚sedmnáctek‘ a třech Enstromů. Na Enstromy máme výrazně větší požadavek od armády. Pokud se objeví nějací zahraniční zákazníci, s nimiž jednáme, mají opět zájem o výcvik na Enstromech,“ doplnil s tím, že trénovat se bude i létání v noci.
Hluk? Není nesnesitelný, míní starosta Bochoře
Hluk z provozu letiště není podle starosty blízké Bochoře Tomáše Volka (nez). nesnesitelný. „Historicky byla vesnice zvyklá, že je uprostřed letového okruhu. Myslím, že větší extrém je dnes dálnice D1, která hlučí podstatně víc a nonstop. Ale názory jednotlivých lidí se mohou různit,“ řekl.
Obec má připravených deset parcel pro rodinné domy, využít by je mohli i například zájemci z armády. Přítomnost narůstajícího počtu vojáků může prospět i Přerovu.
„Pro Přerov je to obrovská příležitost. Za poslední léta město nemělo nové pracovní příležitosti, i podnikatelské, jelikož nebylo napojené na dálnici. Od 19. prosince je to jinak a s tím souvisí i větší zájem o Přerov,“ podotkl primátor čtyřicetitisícového města Petr Vrána (ANO).
„Jsem rád, že armáda tady má záměry, kdy by tu během několika let mohlo být až 1 500 vojáků a mohly by se zde proinvestovat stovky milionů korun. Pro Přerov je to důležitá zpráva,“ dodal primátor.
„S armádou nyní formulujeme memorandum, kde si chceme vytyčit body spolupráce, ať už jde o bytovou výstavbu, výstavbu infrastruktury a dalších synergických efektů, které by mohly pro Přerov díky oživení letiště nastat,“ doplnil Vrána.
Letiště v Bochoři přitom mělo kdysi namále. Uvažovalo se o jeho zrušení a vybudování velké průmyslové zóny, záměr tehdy podpořila i Sobotkova vláda, zbouraly se některé hangáry.
