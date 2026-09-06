Letní návštěvnost památek v Olomouckém kraji byla většinou srovnatelná s loňskem

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvnost hradů a zámků v Olomouckém kraji o letošních letních prázdninách byla většinou srovnatelná s loňskem, některé památky však zaznamenaly meziroční nárůst. Zájem turistů ovlivňovalo zejména horké počasí, v případě hradu Helfštýn se na celoroční návštěvnosti podepsala také oprava hlavní příjezdové cesty. Nejvíce návštěvníků v červenci a srpnu zamířilo na hrad Bouzov, který navštívilo přes 50.000 lidí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi správci vybraných památek v kraji.

Na hrad Bouzov na Olomoucku přišel během dvou prázdninových měsíců srovnatelný počet návštěvníků jako loni, celkem jich bylo přes 50.000. Za červenec dorazilo 24.447 lidí a v srpnu 28.333 návštěvníků. Přesto Bouzov v souhrnu od začátku roku do konce srpna eviduje meziroční pokles. K 31. srpnu jej navštívilo 85.000 lidí, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 88.300 návštěvníků. Podle kastelánky Zuzany Šulcové se na propadu podepsala především tropická vedra. „Propad byl však pouze na konci června, od července jsme to už dotahovali," řekla ČTK Šulcová.

Na hrad Helfštýn na Přerovsku o prázdninách zavítalo přes 36.000 návštěvníků, což bylo zhruba o 2000 méně než loni v létě. "Celková ztráta oproti loňskému roku aktuálně činí 7819 příchozích. Nejmarkantnější propad nastal v období od 7. dubna do 30. června, kdy byl Helfštýn poznamenán druhou etapou opravy hlavní příjezdové cesty k hradu," řekla ČTK mluvčí hradu Pavlína Jindrová. Letní návštěvnost Helfštýna podpořily tradiční akce jako červencová Helfštýnská pouť či srpnové mezinárodní setkání uměleckých kovářů Hefaiston, kam dorazilo 8542 návštěvníků.

Mezi památkami, které si o prázdninách meziročně polepšily, byl hrad Šternberk. Od 1. července do 31. srpna jej navštívilo 10.416 lidí, což představuje nárůst o 526 návštěvníků oproti stejnému období loňského roku. "Mezi stěžejní letní akce patřily Hradozámecká noc, Historický den, Šternberské koláčobraní a květinová výzdoba hradu," řekl ČTK kastelán hradu Dominik Fadrný.

Výrazný růst návštěvnosti zaznamenal během letních prázdnin také zámek Čechy pod Kosířem na Prostějovsku. Oproti loňskému roku se počet návštěvníků zvýšil přibližně o 13,5 procenta, a to navzdory několika delším obdobím velmi horkého a suchého počasí. Ta se podle kastelána Martina Váni citelně projevovala na návštěvnosti v jednotlivých dnech. "Tradičně největšímu zájmu návštěvníků se těšily vedle expozic v zámku také venkovní open-air akce, zejména oblíbený Josefkol, dále divadelní představení a koncerty pořádané v prostředí zámeckého areálu," řekl ČTK Váňa.

Sezona na památkách ještě nekončí, hrady i zámky chystají i další akce. Například Helfštýn bude 27. září hostit sraz automobilových veteránů, hrad Šternberk chystá na 19. září Slavnosti vína a burčáku, Bouzov má v plánu na konci září a října strašidelné prohlídky. V Čechách pod Kosířem budou mezi největší akce podzimu patřit tradiční strašidelné prohlídky zámku a oblíbený Podzim na zámku.

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