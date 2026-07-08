Letní škola v Olomouci přivítá 111 studentů z desítek zemí,budou se učit češtinu

Více než sto studentů z několika desítek zemí přijede tento týden do Olomouce učit se češtinu. Univerzita Palackého v neděli zahájí 39. ročník Letní školy slovanských studií, které se letos zúčastní posluchači z Evropy, Asie, Ameriky i Austrálie. Výuka potrvá čtyři týdny. Součástí programu bude vedle intenzivní výuky češtiny také seznámení s českou historií, literaturou a tradicemi. ČTK to dnes sdělila ředitelka školy Pavla Poláchová.
Do Olomouce přijede 111 zájemců o český jazyk z celé Evropy i z Egypta, Spojených států, Japonska, Mexika či Austrálie. Zastoupení budou mít také Korea, Indonésie a Singapur. Před zahájením výuky absolvují účastníci rozřazovací pohovory a písemné testy. Vyučovat se bude v deseti skupinách od začátečníků po studenty na úrovni C1.
"Česky se k nám přijede učit dvaasedmdesátiletá Birgitte z Dánska i o rok starší Ches z Velké Británie, které se na naši školu vracejí už poněkolikáté. Nejmladší studentkou bude osmnáctiletá Daria z Ukrajiny. Máme také účastníky, kteří jsou našimi pravidelnými posluchači. Například Neal z Francie letos přijede už pošesté," uvedla Poláchová.
Nejvíce účastníků letos do Olomouce na letní školu dorazí z Německa a Tchaj-wanu, odkud přijede shodně po 15 studentech. Z Polska bude 14 účastníků a deset studentů přijede ze Spojených států. Mezi přihlášenými jsou také cizinci dlouhodobě žijící v České republice.
Výuku povedou především pedagogové filozofické fakulty. "Jejich řady doplní naši absolventi i externisté s bohatou zkušeností s výukou češtiny pro cizince. Patří mezi ně například lektoři, kteří během akademického roku působí na zahraničních lektorátech v Rumunsku nebo Polsku," podotkla Poláchová.
Součástí programu budou kromě jazykové výuky také workshopy zaměřené na výslovnost, gramatiku a konverzaci, přednášky o českém filmu, literatuře a historii či nové tematické bloky věnované českému sportu, trampingu a surrealismu. "První letošní programovou novinku nabídneme už po prvním výukovém dni. Večer se potkáme při akci Speed dating aneb Rychle poznejte ostatní studenty,“ řekla Poláchová.
Účastníci školy navštíví také Litomyšl, Luhačovice, Archeoskanzen Modrá a Hrad Šternberk. Program doplní exkurze, historické procházky Olomoucí, promítání filmů, lekce jógy, folklorní večer, workshop i mezinárodní piknik.