Léto v Olomouckém kraji zatraktivní nové turistické trasy i interaktivní centrum

Nové cyklostezky i trasy pro pěší turisty, informační systém zaměřený na vodáky a také netradičně pojaté informační centrum v Rapotíně na Šumpersku zatraktivní letošní letní turistickou sezonu v Olomouckém kraji, který se loni i letos těší rostoucímu počtu turistů. Novinářům to dnes řekl ředitel Centrály cestovního ruchu Olomouckého kraje Radek Stojan.
Na začátku června bude v Rapotíně otevřeno Klamárium, které propojí turistické informační centrum s interaktivní expozicí optických klamů inspirovanou Jeseníky. O zábavu návštěvníků se postarají zrcadlové efekty, vizuální triky i tematické fotopointy. V rapotínském informačním centru lidé získají také turistické mapy okolí, tipy na výlety a k dostání budou regionální suvenýry.
V závěru června přivítá první návštěvníky nové oblastní informační centrum v obci Lipová-lázně na Jesenicku, které nabídne informace o atraktivních místech Jeseníků. Lidé obdrží tištěné materiály a připraveno bude i audiovizuální představení. V areálu Schrothových léčebných lázní v Dolní Lipové vznikla naučná stezka se 14 zastaveními, na kterých dřevěné sochy doplněné legendou připomenou návštěvníkům hlavní jesenické vrcholy. Součástí stezky bude i jezírko s vodním barem.
Hejtmanův náměstek Svatopluk Binder (ANO) novinářům řekl, že v severní části toku řeky Moravy budou mít vodáci v létě k dispozici nové informační tabule. Rodiny s dětmi mohou vyrazit na novou cyklostezku údolím říčky Romže, která je přivede z Konicka do Prostějova. V okolí Běleckého Mlýna na Prostějovsku vznikla výletní trasa, která propojila místní krajinu s výtvarným dílem sochaře Jana Dostála. Stezka měří 2,6 kilometru a její součástí jsou výrazné plastiky z oceli, bronzu a dalších kovových prvků.
Centrála cestovního ruchu se podle Stojana dlouhodobě zaměřuje také na zahraniční turisty. Letos do Olomouckého kraje přijela skupina zástupců cestovních kanceláří a novinářů z několika zemí světa, minulý týden poznávala krásy kraje pětice polských novinářů. Propagovat budou v polských médiích i nové vlakové spojení z Varšavy přes Ostravu do Olomouce, které zlepšilo dostupnost kraje pro polské turisty.
V hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji se v roce 2025 ubytovalo 816.506 hostů, meziročně o 8,4 procenta více. Loňský počet turistů v kraji je nejvyšší od revize statistiky cestovního ruchu v roce 2012. Do kraje loni zavítalo více hostů z ciziny i z Česka. Podíl na tom měly vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách. V letošním prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných hostů v kraji meziročně o 3,6 procenta na 152.593. Hlavní podíl na tom měli zahraniční turisté.