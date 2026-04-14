Letošní Divadelní Flora v Olomouci bude hostit divadelníky z devíti zemí

Celkem 60 událostí, včetně desítky zahraničních produkcí, nabídne letošní ročník olomouckého festivalu Divadelní Flora. Přehlídka s podtitulem Solidarita bude od 15. do 24. května hostit divadelníky z devíti zemívadlo a kromě činohry nabídne i tanec, hudbu, diskuse či doprovodné programy. Festival je letos věnován památce dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, sdělili dnes ČTK pořadatelé.
Divadelní Flora kombinuje divadlo se současným tancem a performančním uměním. "Každý rok se snažíme prostřednictvím umělecky naléhavých výpovědí i výrazných tvůrčích gest komentovat realitu, v níž žijeme, a upozorňovat na palčivé problémy, které je třeba vnímat a s empatií řešit. Nechceme být hodnotově indiferentní divadelní přehlídkou. Po mottech Jinakost, Volnost a Rovnost proto i letos, v rámci kontinuální dramaturgické linky vinoucí se napříč posledními ročníky Flory, zastřešujeme její program snadno zapamatovatelným apelativním leitmotivem," uvedl k motu Solidarita ředitel festivalu Petr Nerušil.
Oficiální zahájení obstará německý soubor Schauspielhaus Bochum s inscenací Jak udělat deal nizozemského režiséra Waltera Barta. Satirická hudební komedie bude v Olomouci uvedena krátce po své německé premiéře. Zahraniční program nabídne i další tituly reflektující současná společenská témata. Patří k nim například inscenace Between the River and the Sea berlínského Maxim Gorki Theater, která se věnuje otázkám identity a života mezi kulturami či představení Kniha krve v podání švýcarské scény Bühnen Bern, které přehlídku zakončí.
Výraznou součástí programu bude současný tanec. Performance Dance Is Not for Us je inspirovaná historií Bejrútu, chybět nebude ani britský umělec Adam Russell-Jones, který uvede projekt Release the Hounds reflektující tlak na výkon v taneční profesi či rakouská choreografka Doris Uhlichová, která vystoupí v duetu s bývalou primabalerínou Susanne Kirnbauerovou.
Festival nabídne i blok slovenského divadla zaměřený na tvorbu souboru Uhol_92, který se dlouhodobě věnuje společensky citlivým tématům. Uvede například inscenaci Happy End nebo projekt Slováci ožijú - Hymna pre 21. storočie, oceněný cenou DOSKY.
Českou scénu zastoupí mimo jiné režiséři Michal Hába a Ivan Buraj s projekty Oidipus Utopia a Zlaté město. Do programu se vrací také režisér Jan Frič s inscenací Krkavci. Divadlo Na zábradlí uvede adaptaci románu Karla Oveho Knausgärda Můj boj - Zamilovaný muž. Domácí Moravské divadlo připravilo tři tituly včetně opery Tosca a nových inscenací inspirovaných regionálními osobnostmi, Janem Eskymo Welzlem a Zdenou Mašínovou.