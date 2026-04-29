Letošní olomouckou královnou majálesu se stane horolezkyně Dina Štěrbová

Letošní královnou olomouckého majálesu se stane horolezkyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme příští týden ve čtvrtek od svého předchůdce, frontmana kapely Mňága a Žďorp Petra Fialy. Organizátoři akce chystají s královnou studentů také besedu, řekl dnes ČTK pořadatel Ondřej Martínek. Majáles bude letos v Olomouci dvoudenní, uskuteční se příští středu a čtvrtek, stěžejní část programu se tentokrát přesune do areálu letního kina.
Korunovace královny se uskuteční ve čtvrtek v areálu letního kina v 16:45. Pro osmašedesátiletou horolezkyni to bude atypická role, ČTK dnes řekla, že se podobným akcím spíše vyhýbá. "Skoro nikdy nechodím tam, kde je moc lidí. Když mi ale projevili takovou poctu, nešlo to odmítnout," řekla Štěrbová.
Olomoučanka Dina Štěrbová jako první žena z Československa zdolala osmitisícovku. Podařilo se jí to v květnu 1984, kdy společně s Američankou českého původu Věrou Komarkovou a dvěma šerpy zdolala Čo Oju, která ční do výšky 8201 metrů nad mořem. Kromě toho má Štěrbová na svém kontě i Gašerbrum II (8035 metrů) a řadu dalších vrcholů, například sedmitisícový Nošak. Podílí se významně také na humanitární pomoci, společně s Vítězslavem Dokoupilem pomáhala vybudovat pod úpatím ledovce ve výšce 3000 metrů v pákistánském Arandu českou nemocnici, která funguje už dvacátým rokem.
K samotné Univerzitě Palackého má osobní vztah, v letech 1964 až 1992 vyučovala na přírodovědecké fakultě matematiku. Loni byl o jejím životě představen v kinech dokument režisérky Hany Pinkavové Za oponou velehor. Za svoji činnost obdržela Štěrbová nejvyšší pákistánské civilní vyznamenání Hvězda za službu, v roce 2023 také převzala medaili Za zásluhy 1. stupně o sport a humanitární činnost od prezidenta Petra Pavla.
Olomoucký majáles bude mít letos podobu dvoudenní přehlídky s koncerty na dvou hudebních scénách, divadelními představeními, workshopy i prezentací více než 70 studentských a neziskových organizací. V minulosti na něm byli korunováni například první polistopadový rektor Josef Jařab, fotograf Jindřich Štreit, herečka Ivana Plíhalová, herec Marek Eben, hudebník David Koller, herečka Erika Stárková či herec a režisér Miroslav Krobot.