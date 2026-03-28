Letošní ročník Kytarového rekordu vzdá hold osobnostem Přerova

Výrazným osobnostem spojeným s Přerovem bude věnován letošní ročník akce Kytarový rekord. Ponese podtitul S Přerováky až za oceán a návštěvníkům připomene Josefa Kainara, Jaroslava Wykrenta a Pavla Nováka. Desátý ročník akce, která cílí na co největší počet strunových hráčů na jednom místě, se uskuteční tradičně 1. května na parkánu přerovských hradeb, řekl ČTK její pořadatel Pavel Ondrůj. Loni se této akce zúčastnilo přes 200 muzikantů,
"Tito umělci jsou neodmyslitelně spjatí s přerovskou hudební scénou. Vzhledem k tomu, že letos Přerov slaví 770 let své existence, rozhodli jsme se jubilejní ročník věnovat právě významným místním rodákům. Podtitul letošního ročníku proto zní S Přerováky až za oceán," uvedl Ondrůj.
Účastníci setkání každoročně společně zahrají předem připravené skladby. Letos byly do jejich výběru zahrnuty právě přerovské osobnosti. "Osobnost básníka Josefa Kainara připomenou dvě skladby. První z nich bude slavná americká píseň Rent Party Blues, v Česku známá s Kainarovým textem pod názvem Já bych si rád najal dům. V českém znění ji nazpíval Waldemar Matuška. Druhou připomínkou bude zhudebněná báseň Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka, kterou na svém albu v roce 1976 uvedl Vladimír Mišík," uvedl pořadatel akce.
Dalšího Přerovana, Jaroslava Wykrenta, si účastníci Kytarového rekordu připomenou třikrát - v repertoáru budou mít jeho svižnou skladbu Bělásek i ikonickou baladu Lásko Marie Rottrové z roku 1974, k níž hudbu i text napsal právě Wykrent. Třetí píseň vedle Wykrenta připomene i hudebníka Pavla Nováka. Zazní rock’n’rollová skladba Jaký jsem, na které spolupracovali oba umělci. Vedle zmíněných skladeb nebude chybět ani píseň Jimmyho Hendrixe Hey Joe, která zní na přerovských hradbách od prvního ročníku akce.
Smyslem Kytarového rekordu je shromáždit v jediný okamžik na jednom místě co největší počet hudebníků a společně s doprovodnou kapelou zahrát stejné skladby. Do akce se zapojují nejen žáci hudebních škol z Přerova a okolí, ale také široká veřejnost. "Jedná se o stovky kytaristů. Dle registračních kartiček víme, že každoročně přijíždějí účastníci z celé Moravy. Loni si na parkánu společně zahrálo rekordních 230 uchazečů a my věříme, že se rekord podaří překonat i letos," doplnila spolupořadatelka akce Lada Galová.
Zájemci o účast na akci najdou veškeré informace na webu Blues nad Bečvou, kde se mohou rovněž zaregistrovat. Přerov je podle pořadatelů jediným městem na Moravě, kde se akce tohoto druhu koná. Organizátoři se inspirovali kytarovým setkáním v sousedním Polsku.