Letošní ročník olomouckého festivalu Divadelní planeta propojí umění a odvahu

Divadlo, fotografii, nový cirkus a kreativní vzdělávání propojí festival Divadelní planeta v režii Moravského divadla Olomouc (MDO). Letošní ročník s podtitulem Příběhy odvahy chce otevřít témata svobody, odpovědnosti a překonávání vlastních hranic. Program připomene i události 17. listopadu, sdělila ČTK mluvčí MDO Eliška Přichystalová. Přehlídka začne ve čtvrtek a skončí 17. listopadu, zázemí najde v Malé kulturní scéně Sedmičce a Kulturně edukačním centru (KEC) MDO a Moravské filharmonie.
"Podtitul letošního festivalu Příběhy odvahy prostupuje celým programem a stává se společnou linkou všech festivalových setkání. V umělecké tvorbě se odvaha projevuje v mnoha podobách - někdy otevřeně a hlasitě, jindy nenápadně, v osobních příbězích, v pohledu na svět nebo v ochotě zkusit něco nového. A právě to chceme spolu s Ateliérem MDO návštěvníkům nabídnout," uvedla vedoucí Malé kulturní scény Sedmička Eva Spilková.
Festival ve čtvrtek zahájí beseda s projekcí fotografií, navazovat na ni bude otevření výstavy Jiná krása dokumentárního fotografa Davida Těšínského. Jeho snímky zachycují život na okraji společnosti, odlišné kultury i válečné konflikty. "Olomouckému publiku nabídne pohled na fotografii jako prostředek porozumění a překonávání stereotypů," uvedla mluvčí MDO.
Součástí festivalu bude odborný program. V pátek je v KEC v plánu setkání s názvem Odvaha v divadelní a kulturní edukaci, určené divadelním lektorům, pedagogům, studentům a pracovníkům kulturních institucí. Na programu budou praktické workshopy, sdílení zkušeností i diskuse o nových přístupech ke kreativnímu vzdělávání.
Významnou součástí festivalu bude také nový cirkus a pohybové umění. "V sobotu se Sedmička zapojí do mezinárodního projektu Cirkusové noci. Kejklířský spolek Cascabel připraví workshopy pro děti i dospělé, od cirkusové školičky přes žonglování až po společné večerní experimentování," dodala Eliška Přichystalová.
Neděle nabídne představení Úsměv od ucha k juchůůů klauna Baila v podání performera a lektora kurzů Cirk La Putyka Petra Biela, který také povede workshop Na hraně rovnováhy. Součástí festivalu bude také výtvarný workshop Recykostým, na kterém si účastníci budou moci vytvořit originální kostýmy z recyklovaných materiálů.
Symbolickým vyvrcholením festivalu bude 17. listopad. Rodinný stop-motion workshop Malý film o velké odvaze připomene události sametové revoluce a umožní účastníkům vytvořit vlastní krátký animovaný film inspirovaný listopadem 1989. Večer festival uzavře inscenace Jejich sestra, věnovaná životnímu příběhu Zdeny Mašínové, kterou doplní dramaturgický úvod.