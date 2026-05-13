Koťata ohroženého levharta už začínají žužlat maso. Zůstala dvě, každé je jiné

Autor: zun
  14:42aktualizováno  14:42
Mláďata vzácného levharta mandžuského se už pouštějí do zkoumání svého výběhu v olomoucké zoo. Koťata narozená v březnu se vyvíjejí zdárně, k mateřskému mléku se začínají seznamovat i s masem. Zatím ho dostávají jen v mleté podobě a zkoušejí ho žužlat. Přírůstky byly původně tři, ale jedno zvíře minulý měsíc uhynulo.

Levhartů mandžuských už žije ve volné přírodě jen asi 130, olomoucká zoologická zahrada proto své svěřence pečlivě sleduje.

„Sebevědomá a pečující matka se o mláďata vzorně stará. I při nedávné bouřce a dešti je přenesla do sucha a věnuje jim veškerou svou pozornost. Koťata zdárně přibývají na váze, seznamují se nejen se světem, ale už i s masem,“ přiblížila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská. „Prozatím jsou koťata odkázána na mateřské mléko, ale maso už olizují a žužlají,“ podotkl ošetřovatel Tomáš Podhorka.

Ten jim také chystá jejich první hračku, jejímž obsahem bude právě mleté maso.

Levharti se narodili koncem března tři, nejslabší mládě ale brzy po porodu uhynulo. Každé ze zbylého párů je podle Podhorky úplně jiné. Sameček hýří temperamentem, samička je daleko bojácnější.

Olomoucká zahrada chová levharty, jejichž domovem jsou lesy Dálného východu, od roku 2001 a doposud se v ní narodilo 15 mláďat. Poslední odchovaný samec odcestoval v roce 2018 do Anglie, kde už se také stal otcem. Aktuálně tento druh chová na celém světě 91 institucí v počtu 190 jedinců.

21. dubna 2026

Vážnou hrozbou pro levharty je pytláctví, ale i lesní požáry nebo těžba dřeva a nerostných surovin. „Ruské a západní ochranářské skupiny utvořily organizaci Amur Leopard and Tiger Alliance - ALTA, která se má pokusit ohrožené levharty a tygry ussurijské zachránit. Snahou o záchranu levharta mandžuského se zabývá i WWF. Populaci v přírodě musí podpořit ta ze zoo, tak aby se docílilo dostatečné genetické diverzity. Bohužel ochranářským snahám nyní brání válka,“ doplnila Iveta Gronská.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

