Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Ondřej Zuntych
  5:52aktualizováno  5:52
Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou trpí silnice. Město teď po armádě chce příspěvek na opravy cest, po nichž se přesouvá těžká technika z vedlejšího vojenského újezdu. Libavá totiž cesty opravuje ze svého rozpočtu.
V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4.

V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4. | foto: Michal Rapco, iDNES.cz

V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4.
V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4.
V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4.
V okolí vojenského újezdu Libavá se pohybují například tanky Leopard 2A4.
12 fotografií

Zástupci města věří, že se s ministerstvem obrany dohodnou na příspěvcích do pokladny. Resort zatím nabídl možnost dotací, Městu Libavá se však nelíbí nutnost spolufinancování.

Potkat v obci bojová vozidla pěchoty, tahače, tanky i náklaďáky správců vojenských lesů není nic neobvyklého. Zůstávají po nich výmoly, poškozené krajnice i narušení silnice, které není vidět.

„Armáda se chová, jako bychom nebyli samostatná obec, ale pořád součást vojenského prostoru. Když jezdí po státní silnici vedoucí z Domašova přes Město Libavá do Budišova nad Budišovskou nebo Moravského Berouna, tak tam opravy platí stát, takže je to z kapsy do kapsy. Ale že nám ničí místní silnice, to se mi nelíbí,“ říká starostka Oldřiška Valtošová (nez. ) k průjezdům ulicemi, které navazují na vojenský újezd.

Nová starostka Města Libavá na Olomoucku Oldřiška Valtošová.

„Za deset let jsme od armády na opravu silnic neviděli ani korunu. Sice poslali návrh, že nám dají dotaci na opravu, ale to obec nevytrhne. Museli bychom si opravovat vlastní silnice, aby nám to zároveň armáda kontrolovala,“ zlobí se starostka.

Pásy pomáhají, ale problém je hmotnost

Ministerstvo obrany potvrdilo, že s vesnicí se zhruba 600 obyvateli už situaci řešilo. „Předmětem jednání byla i možná dotace na celkovou rekonstrukci silnic, která však počítá se spoluúčastí na obce, což se vzhledem k jejímu malému rozpočtu jevilo jako nevhodné řešení,“ poznamenal mluvčí resortu David Šíma.

62 tun

váží tank Leopard 2A4, s nímž armáda na Libavé cvičí.

„Obecně však platí, že technika Armády České republiky vyjíždí po celé zemi, zejména v okolí vojenských výcvikových prostorů a vojenských areálů. Konkrétně nové tanky Leopard například disponují gumovými pásy, které splňují veškeré požadavky účastníka silničního provozu,“ doplnil mluvčí.

V obci i přesto nahlížejí na přejezdy těžkých vozidel kriticky. „Certifikát u Leopardů znamená, že tanky cestu viditelně neničí, ale tonáž je pořád ohledně limitů hrubě překročená,“ upozorňuje Valtošová.

Kryju tě, hlásí mi. Přebíjím zbraň a v uších buší krev. Jak vypadá drsný armádní výcvik

„Silnice i domy dostávají kvůli otřesům zabrat. Nikdo nechce házet armádě klacky pod nohy, ať silnice používá, ale ať nám také dá nějaké peníze na opravy. Z 80 procent po nich jezdí oni. Asi budeme žádat o nějakou smlouvu na souběžné užívání,“ přemítá starostka.

Podle webu ministerstva váží tank Leopard 2A4, s nímž armáda na Libavé cvičí, 62 tun.

Provoz se podle starostky zvýšil i kvůli rekonstrukci myčky armádní techniky v Přáslavicích. „Když potřebují tanky umýt, dělají to tady. Máme tak i zvýšený odběr vody a objevil se nám tu arsen nebo uran. Všechno má velké souvislosti,“ sděluje Valtošová.

Libavá je pro výcvik nezastupitelná

Až vznikne nová vláda, chce se sejít s ministerstvem obrany. Už také oslovila senátory za blízké obvody. „Jsme předběžně domluveni na společné schůzce s ministerstvem,“ informuje senátor za Olomouc Lumír Kantor (KDU-ČSL).

„Týkalo by se to specificky Města Libavá, nejednali bychom nyní za všechny, protože každá obec u vojenského újezdu má svá specifika. Termín vidím do příštího jara. Nejde jen o ustanovení nového ministra, ale také nejistotu úředníků, kterým směrem se bude ministerstvo vydávat,“ vykládá Kantor.

Vojenské cvičení armádních aktivních záloh ve vojenském prostoru Libavá. (5. října 2023)

Bývalý ministr obrany za ANO Lubomír Metnar (17. září 2025)

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) před volbami uvedl, že Libavá je pro výcvik českých i zahraničních vojáků nezastupitelná. „Armáda tedy musí začít problémy řešit. A to i proto, že provoz tam bude četnější,“ avizoval Metnar zvolený nyní do Sněmovny za Olomoucký kraj.

Při sestavování vlády se o něm mluvilo jako o budoucím šéfovi resortu, po rošádě způsobené výrokem Tomia Okamury (SPD) o výměně policejního prezidenta by však měl nakonec nastoupit do vedení ministerstva vnitra.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Ve Varnsdorfu přibylo téměř devadesát ptačích budek

Téměř 90 nových ptačích budek přibylo ve Varnsdorfu na Děčínsku.

20. října 2025  6:59

Živě: Představení dat z průzkumu mezi českými startupisty

20. října 2025

Těžké tanky jsou nad limit. Libavá chce po ministerstvu peníze na opravu silnic

Deset let od svého vyčlenění z vojenského újezdu si brzy připomene Město Libavá na Olomoucku. Přítomnost armády však místní obyvatelé vnímají neustále, například při přejezdech techniky, pod kterou...

20. října 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Z dětského koníčku vyrostl sen, který těší tisíce návštěvníků. Jeho Muzeum autíček slaví 10 let

Radek Bukovský zasvětil život modelům aut a vytvořil z nich největší sbírku autíček v České republice. Jeho Muzeum autíček na zámku Příseka pod Jihlavou právě slaví deset let existence a dál roste. S...

20. října 2025  4:06

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kvůli obvinění Půty se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu

Kvůli novému obvinění hejtmana Martina Půty, předsedy Starostů pro Liberecký kraj (SLK), se dnes v Liberci sejde krajská koalice SLK a Spolu. Jednání se bude...

20. října 2025  2:22,  aktualizováno  2:22

V Olomouci začal festival Prix Bohemia Radio, nabídne nejlepší audiotvorbu

V Olomouci začíná mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, posluchačům nabídne nejlepší českou i zahraniční rozhlasovou a podcastovou tvorbu....

20. října 2025  1:23,  aktualizováno  1:23

Nadace Partnerství dnes zveřejní výsledky ankety Strom roku

Nadace Partnerství dnes v podvečer v brněnské hvězdárně vyhlásí výsledky ankety Strom roku. V superfinále se hlasovalo o pěti stromech z původních deseti...

20. října 2025,  aktualizováno 

GLADIATOR RACE PRAHA – ADRENALINOVÝ VÍKEND PRO CELOU RODINU!

Komerční sdělení

Už o víkendu 24.-26.10. 2025 se park u Čeňku promění v dějiště jednoho z nejpopulárnějších překážkových závodů v Česku – Gladiator Race Praha. Zázemí celé akce poskytne moderní komunitní centrum...

20. října 2025

Metro na Invalidovně srazilo člověka, má zlomenou nohu

V pražském metru na lince B ve stanici Invalidovna došlo v neděli večer ke srážce soupravy metra s člověkem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Záchranáři podle...

19. října 2025  20:12,  aktualizováno  22:16

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj podpořil obviněného hejtmana Půtu

Mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj dnes vyjádřil jednoznačnou podporu obviněnému hejtmanovi Martinu Půtovi. Po jednání to ČTK sdělila předsedkyně...

19. října 2025  20:41,  aktualizováno  20:41

Starostové stojí za obviněným hejtmanem Půtou, v pondělí budou jednat se SPOLU

Kvůli obvinění hejtmana Martina Půty se v neděli sešel mimořádný sněm Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Půtovi, kterého ve středu policie obvinila z neoznámení nabídky úplatku, vyjádřil sněm i...

19. října 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.