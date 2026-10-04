Lidé budou moci při tradiční olomoucké benefici podpořit polévkami bezdomovce

Deset druhů polévek a připravených 710 keramických misek bude příští sobotu doprovázet benefiční Den lidí bez domova na Horním náměstí v Olomouci. Za kotlíky se postaví během tradiční akce osobnosti kulturní i sportovní scény jako režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů, sdělila ČTK Veronika Moťková ze Střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc.
Akce se uskuteční od 10:50, polévky pro benefici uvaří vyhlášené olomoucké restaurace, paří mezi ně například Olomoucká Jízdárna, Bistro Paulus, Ristorante Pollo, ale i kuchaři z olomoucké vazební věznice. "Těšit se můžete na deset druhů polévek - boršč, kulajdu, gulášovou, valašskou kyselici, zelňačku paprikovou, fazolovou s rajčaty, bramboračku s houbami, frankfurtskou s párkem, česnečku i tvarůžkový krém," uvedla Moťková.
Polévka i s keramickou miskou z dílny zrakově postižených klientů sociální firmy Ergones vyjde na sto korun. "Zkušenost z minulých ročníků ukazuje, že se všechno vyprodá zhruba do hodiny, takže doporučujeme přijít včas," uvedl Dalibor Křepský ze spolku Dobré místo pro život, který akci spolupořádá. Pro letošní ročník je připraveno rekordních 710 misek. "Zájem o misky byl loni mimořádný - 540 jich bylo vyprodáno už během hodiny a podařilo se díky celé akci vybrat 72.280 korun. Letos jsme proto misek připravili ještě víc," doplnila Veronika Moťková.
Polévky opět požehná prezident Arcidiecézní charity Olomouc Pavel Stefan, který je pak bude návštěvníkům i nalévat. Kromě něj se ke kotlíkům stejně jako loni postaví také kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot, scenárista Lubomír Smékal, zástupci Moravského divadla, herci z Divadla Tramtarie a fotbalisté Sigmy Olomouc.
Výtěžek akce podpoří charitní projekt s názvem Kup oběd, který zajišťuje nákup teplé stravy pro klienty olomouckých charitních azylových domovů. Jsou tam umístěni lidé se sníženou soběstačností, odkázaní kvůli svému zdravotnímu stavu na pomoc druhých. Projekt směřuje k lidem z azylového Domova svaté Anežky na Svatém Kopečku a podpoří i klienty z Domova sv. Kosmy a Damiána. Financování jejich potřeb z vlastních zdrojů je pro charitu dlouhodobě neudržitelné, ze sbírky Kup oběd zajistí charitní pracovníci těmto lidem plnohodnotnou stravu.
Den lidí bez domova podle zástupců Charity Olomouc symbolicky otevírá sezonu chladného počasí, které pro Středisko pro lidi bez domova znamená nejnáročnější období v roce. Vcítit se do role bezdomovců budou moci zájemci během akce Noc venku, kterou charita chystá na listopad.