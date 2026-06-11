Lidé budou v Olomouci zdolávat čtvrtkilometrový úsek na vozíku, půjde o štafetu

V Rudolfově aleji na olomouckém Výstavišti Flora bude v pátek tradiční dvanáctihodinová štafeta na invalidním vozíku. Na účastníky čeká čtvrt kilometru dlouhá trať, kterou může každý zdolat svým tempem. Do kůže handicapovaných, pro než je vozík nezbytnou pomůckou, se budou moci vcítit lidé všech generací. Akce má za cíl propojit oba světy, řekl ČTK mluvčí pořádajícího Spolku Trend vozíčkářů Olomouc Milan Papežík.
"Akce dlouhodobě pomáhá bourat bariéry, otevírá oči a ukazuje, že svět lidí s tělesným postižením je plný síly, odhodlání a radosti ze života. Štafeta tak není jen sportovní výzvou, je to most mezi dvěma světy, které se na jeden den symbolicky propojí na stejné trati," uvedl Papežík.
Štafeta je už mnoho let součástí olomouckého půlmaratonu, který se běží o den později. "Zatímco běžci se chystají na svůj závod, účastníci štafety mohou vyzkoušet jízdu na vozíku, pochopit její specifika a podpořit služby, které Spolek Trend vozíčkářů Olomouc poskytuje lidem s těžkým tělesným postižením," doplnil Papežík.
Štafeta se v pátek pojede od 09:00 do 21:00, zapojit se do ní může kdokoliv. "Každý, kdo usedne do vozíku, zažije nejen fyzickou výzvu, ale i silný moment empatie a respektu," doplnil zástupce spolku. Do akce se zapojují lidé všech generací, ale i týmy. Vytyčenou trasu zdolávají například zástupci z různých firem, sportovních klubů, zástupci úřadů a dopoledne i žáci a studenti místních škol.
Akci bude provázet program v podobě workshopů pro děti či koncertů a tanečních vystoupení. Vystoupí například zpěvák Ondřej Crhák, v plánu je také koncert Libora Elvise Konečného či taneční skupiny Soraya. Večer uzavře ve 20:00 Hudecká muzika Hejčíňan.
Smyslem štafety, která se v Olomouci koná od roku 2013, je ukázat veřejnosti, že lidé se zdravotním handicapem to při pohybu po městě často nemají jednoduché. Forma štafety byla podle organizátorů zvolena záměrně jako symbol řetězce, jehož články jsou lidé bez zdravotních omezení i lidé s handicapem. Štafeta byla až do roku 2016 čtyřiadvacetihodinová. Tehdy se akce účastnilo rekordních 736 lidí. Poslední roky se koná ve zkráceném dvanáctihodinovém režimu.