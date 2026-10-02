Lidé v Olomouckém kraji přišli letos při kyberpodvodech již o 280 milionů Kč

Obyvatelé Olomouckého kraje přišli letos při kyberpodvodech téměř o 280 milionů korun. Policisté za devět měsíců evidují už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je již nyní vyšší než za celý loňský rok, tehdy v kraji přišli poškození o 276 milionů korun. Policisté v této souvislosti znovu apelují na lidi, aby byli obezřetní, sdělila dnes ČTK policejní koordinátorka prevence Zuzana Slabá.
Nejčastěji poškozené připravili o peníze falešní bankéři, podvodné investice, falešné e-shopy, podvodné odkazy nebo webové stránky, které na první pohled vypadají jako skutečné. "Jenom za poslední dva dny lidé v těchto podvodech přišli v našem kraji skoro o dva miliony korun," uvedla Slabá. Podotkla, že kybernetické podvody jsou celostátním problémem. "Aktuálně v celé České republice je škoda již na pěti miliardách," doplnila koordinátorka s tím, že za celý loňský rok to byla částka šest miliard korun, o rok dříve činila téměř 3,7 miliardy korun.
Podvodníci se podle policistů nejčastěji snaží člověka dostat do situace, kdy nebude mít čas přemýšlet, ověřovat ani pochybovat. "Ve chvíli, kdy člověk jedná pod tlakem a ve strachu, má podvodník náskok. A to bez ohledu na věk, vzdělání nebo životní zkušenosti oběti," uvedla policistka. Doporučuje lidem, aby si v případě nejistoty u příchozí SMS zprávy, e-mailu či telefonátu situaci ověřili. "Stačí nahrát screenshot zprávy, e-mailu nebo webové stránky, která vzbudila pochybnosti. Nebo také svůj problém napsat do chatu," doplnila.
Policisté navíc upozorňují, že hlavní rizikové období teprve přichází, a to v souvislosti s předvánočním časem, který je pro podvodníky příležitostí k dalším útokům. Policisté proto apelují na veřejnost, aby byla v předvánočním období obzvlášť obezřetná, především u podezřele výhodných nabídek, nečekaných zpráv o nedoručené zásilce nebo falešných e-shopů.