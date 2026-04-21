Lídrem kandidátky STAN do komunálních voleb v Olomouci je právník Zelenka

Starostové a nezávislí (STAN) půjdou v Olomouci do říjnových komunálních voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka, druhé místo obsadila manažerka komunikace Petra Baštanová, která do politiky poprvé vstoupila jako dobrovolnice v prezidentské kampani Danuše Nerudové a dnes působí v kulturní komisi města. O sestavení čela kandidátky rozhodl sněm oblastní organizace STAN Olomouc, ČTK o tom informovali členové strany.
Starostové dosud v Olomouci kandidovali v koalicích, letos se rozhodli jít vlastní cestou. Podle Zelenky má hnutí osobnosti i témata, aby nabídlo voličům srozumitelnou alternativu. Prioritami kandidátů jsou fungující město, udržitelná mobilita, kultivace veřejného prostoru a transparentní hospodaření bez dalšího zadlužování. "Dlouhodobě sledujeme, jak se v Olomouci rozhoduje o veřejných penězích i zakázkách. Máme za sebou roky analýz i konkrétních zkušeností a víme, kde město ztrácí tempo. Do voleb jdeme s tím, že to chceme změnit," uvedl Zelenka.
Lídr kandidátky, který se dlouhodobě pohybuje v protikorupčním sektoru a analyzuje veřejné zakázky, chce do vedení města přinést změnu. "Od roku 2018 jsme v Olomouci nebyli u kormidla. Nejsme spojeni s přešlapy, které trápí jiné strany. Přicházíme s čistým štítem a konkrétními nápady, jak naše město zlepšit," doplnil lídr.
Kandidátka STAN pro podzimní komunální volby v krajském městě Olomouci má podle straníků vyvážený poměr mužů a žen, členové oblastního sněmu schválili pořadí prvních 20 jmen. Vedle Petry Baštanové figurují na čelných místech i krajský zastupitel a bývalý hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, stávající zastupitelky Eva Machová a Andrea Hanáčková nebo ředitel sítě lékáren Robert Šrejma. Kompletní kandidátku a volební program chce STAN zveřejnit během května.
Lídry pro komunální volby v Olomouci postupně zveřejňují i ostatní politické strany a hnutí. Piráty do voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák. Jedničkou na kandidátce lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Lídrem hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. ANO povede současná primátorka Miroslava Ferancová.
Komunální volby v Olomouci v roce 2022 vyhrálo ANO a získalo tehdy 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.