Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet předseda hnutí a podnikatel Robert Runták. Třetí místo připadlo živnostníkovi a dlouholetému tajemníkovi hnutí Miroslavu Janoškovi. V tiskové zprávě to dnes oznámilo hnutí spOLečně, které je spolu s ANO, ProOlomouc a Piráty součástí radniční koalice.
Další jména na kandidátní listině spOLečně oznámí hnutí v následujících týdnech."Personální složení bude kombinací dlouholetých členů, nových tváří, mladých lidí se zájmem o veřejné dění ve městě i zkušených odborníků. Velká část kandidátní listiny je složena z lidí, kteří na budoucnosti Olomouce dlouhodobě pracují v nejrůznějších orgánech města, a to od odborných komisí při radě města až po komise jednotlivých městských částí, kde řeší konkrétní potřeby obyvatel," stojí ve zprávě spOLečně. Na kandidátce budou například nynější zastupitelé Ivo Hager a Ivana Plíhalová, expert na zeleň Stanislav Flek či architekt Radek Liška.
Lídry pro komunální volby v Olomouci postupně zveřejňují i ostatní strany a hnutí. Jedničkou ODS je jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Starostové a nezávislí (STAN) půjdou ve městě do voleb poprvé samostatně. Lídrem kandidátní listiny se stal právník a bývalý olomoucký zastupitel Marek Zelenka. Piráty do komunálních voleb povede jejich krajský předseda a městský zastupitel Zdeněk Žák.
Lídrem kandidátky lidovců je advokát, krajský zastupitel a bývalý náměstek primátora Matouš Pelikán. Na prvním místě kandidátky hnutí ProOlomouc bude dosavadní zastupitel města a dlouholetý ředitel Vydavatelství Univerzity Palackého Aleš Prstek. ANO povede současná primátorka Miroslava Ferancová.
Komunální volby v Olomouci vyhrálo v roce 2022 ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhá skončila koalice Spolu s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů disponuje osmi zastupiteli. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele hnutí spOLečně. Šestý STAN má dva mandáty.