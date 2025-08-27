„S předchozími pracemi by se na podzim mohly souhrnné náklady přiblížit 258 milionům korun,“ řekl mluvčí SŽ Dušan Gavenda.
Z místa havárie dosud odborníci odstranili zhruba 110 tun benzenu. V současné době se na hladině podzemní vody už téměř neobjevuje samostatná vrstva benzenu, řekla mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká.
Podle posledních odhadů sanační společnosti uniklo do životního prostředí v důsledku havárie zhruba 250 tun benzenu.
|
Příprava na lijáky. Místo zasažené benzenem ochrání protipovodňová stěna
„Z lokality bylo dosud odvezeno více než 5300 metrů krychlových kontaminované podzemní vody a odstraněno bylo zhruba 110 tun benzenu. Lze předpokládat, že benzenu je na lokalitě méně oproti původním odhadům, což je pozitivní z hlediska délky a ceny sanace,“ řekla Loužecká.
Téměř sto tun benzenu
„S ohledem na aktuální odhady sanační společnosti nepředpokládáme, že by se na lokalitě nacházelo více než sto tun benzenu, bude to pravděpodobně méně,“ sdělila.
Zasažené území od okolního prostředí izoluje ocelová stěna. Čerpanou kontaminovanou podzemní vodu nadále na místě čistí filtry s aktivním uhlím.
„Vzhledem k tomu, že se na hladině podzemní vody téměř přestala objevovat fáze benzenu, bylo možné přejít k intenzivnímu filtrování kontaminované podzemní vody,“ popsala Loužecká.
|
Sanaci benzenu šlo řešit jinak, tvrdí firma se zkušeností z kontaminace v Polsku
„Filtry s aktivním uhlím, které umožňují čištění kontaminované podzemní vody ve velkém objemu, jsou nyní již v plném provozu. Pomocí koloidního aktivního uhlí je sanován uniklý benzen za larsenovou stěnou na severním poloostrovu nádrže číslo 6. Toto opatření se zatím jeví jako účinné,“ doplnila mluvčí inspekce.
Celkové náklady 258 milionů
Opatření jsou součástí první etapy sanace. „Co se týká sanace ekologických škod, v současnosti probíhají sanační práce na základě aktuální smlouvy se společností Dekonta s rámcem 183 milionů korun a postupným plněním. Při vyčerpání celého smluvního rámce by se na podzim mohly souhrnné náklady na sanaci území přiblížit částce 258 milionů korun,“ řekl Gavenda.
|
11. března 2025
Dalších 113 milionů korun budou stát náklady na obnovu zasažené infrastruktury. „První etapa oprav potřebná k samotnému zprovoznění trati vyšla přibližně na 23 milionů korun a pro obnovu poškozené infrastruktury stanice počítáme s celkovými náklady kolem 90 milionů korun. Většina těchto prací proběhne letos na podzim,“ dodal Gavenda.
Termín ukončení sanačních prací je podle zástupců inspekce v tuto chvíli obtížné odhadnout, záviset to bude na zhodnocení výsledků první fáze a návrhu druhé fáze sanace, což je v gesci SŽ.
„Projekt druhé etapy navazujících sanačních prací bude zaměřen zejména na dosažení dlouhodobě akceptovatelné úrovně znečištění v předmětném území,“ dodala Loužecká.
|
Záběry z dronu ukazují zkázu u Hustopečí, požár cisteren napáchal škody za 125 milionů
Nehoda, která nemá v historii České republiky obdoby, se stala 28. února v 11:40, když nákladní vlak převážející z chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí 1020 tun benzenu vykolejil na vjezdu do stanice Hustopeče nad Bečvou na Přerovsku.
Většinu ze 17 vykolejených vagonů zachvátil požár, některé shořely se svým nákladem úplně, některé jen zčásti, nezasažené byly jen dvě poslední cisterny vlaku. Kromě části nákladu, který shořel, se tato toxická a karcinogenní látka dostala do půdy.
|
19. května 2025