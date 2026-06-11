Litovel dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun

Litovel na Olomoucku dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevřena bude 4. září a veřejnosti začne sloužit o dva dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí úvěru a třicetimilionové dotace od Národní sportovní agentury. ČTK to dnes řekl starosta Litovle Viktor Kohout (SNK Litovel).
Investice zahrnuje stavbu sportovní haly a desítek parkovacích míst na pozemku v areálu litovelské sokolovny. Stavební firma vybudovala také hřiště na volejbal a pétanque. Uvnitř haly je tribuna pro 130 až 150 lidí. Místo dosavadní zastaralé tribuny u atletického a házenkářského hřiště vznikla u boční strany sportovní haly zastřešená část se sedadly s kapacitou až 130 míst.
Nová sportovní hala je se sousední budovou sokolovny propojena chodbou. V přízemí sokolovny bylo totiž vybudováno nové sociální zázemí a šatny, které slouží pro obě budovy. "O novou sportovní halu je už nyní velký zájem a probíhá příprava na aktivní využívání. Slavnostní otevření jsme naplánovali na 4. září," podotkl starosta.
Litovelské zastupitelstvo zároveň odsouhlasilo návrh, aby město investovalo dalších devět milionů korun i do celkové rekonstrukce sportovního areálu, ve kterém nová hala stojí. Peníze budou použity na přeložky plynu a elektrické energie, zabezpečení areálu a na nové oplocení s protipovodňovými zábranami.
Původní sokolovna vedle budovy litovelského gymnázia byla otevřena v roce 1935. Sportovní areál už má podle Kohouta nejlepší léta za sebou. Město se proto rozhodlo postavit novou halu s multifunkčním využitím pro sportovce i různé spolky. "O stavbě haly se v Litovli mluvilo osm či devět let, kdy se začalo pracovat na projektu. Do budoucna by bylo fajn ještě zrekonstruovat atletický ovál," dodal Kohout.
Radnice před časem rozhodla, že nejen nové sportoviště, ale i sportovní halu a bazén při Základní škole Vítězná bude provozovat společnost Aktivní Litovel. "V budoucnu by měla spravovat všechna sportoviště, které město vlastní," dodal starosta.