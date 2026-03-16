Z historického domu je ruina ohrožující okolí, majitele se nedaří přimět k nápravě

Lenka Muzikantová
  4:52aktualizováno  4:52
Obří trhliny a opadaná omítka, vlhké zdivo a kolem provizorní oplocení, jež blokuje část silnice vedoucí z hlavního náměstí. Tak dnes vypadá památkově chráněný dům stojící v ulici 1. máje v Litovli, který již mnoho let hyzdí historické centrum města. Ačkoliv radnice stav zchátralé nemovitosti se soukromým vlastníkem dlouhodobě řeší, k nápravě dodnes nedošlo.

Že dům ohrožuje zdraví a životy obyvatel, konstatoval už v roce 2012 statický posudek, jejž má iDNES.cz k dispozici.

„Jsem z toho v šoku. Od roku 2022, co v sousedství se svou rodinou bydlím, pořád slýchám, že objekt je staticky zajištěný, že nic nehrozí a zbytečně plašíme. A nyní se dozvídám opak,“ zlobí se například Ondřej Kubica, který se podle svých slov o existenci posudku znalce z firmy Statika Olomouc dozvěděl zhruba před rokem.

Historický dům v litovelské ulici 1. máje je památkově chráněný. Firma, které patří, ho ale už řadu let nechává chátrat.
5 fotografií

„Město i stavební úřad mě následně ujistily, že objekt je pravidelně kontrolován a prověřován a že jeho stav je neměnný,“ říká Kubica.

Opatření, jež statik k zabezpečení nemovitosti v dokumentu navrhl, přitom byla vlastníkem zchátralé budovy splněna jen částečně.

„Dům byl sice obehnán plotem a byla provedena i další opatření, ale podle statika měla být boční stěna k mému domu zajištěna ochrannou plachtou či sítí, aby se zabránilo pádu uvolněné části fasády a zdiva a zranění osob. Nic takového se však nestalo,“ diví se Kubica, který kolem popraskané zdi denně chodí se svou partnerkou a malým dítětem.

„Bohužel do domu zatéká, jeho stav se zhoršuje a nebezpečí graduje,“ varuje soused, zatímco ukazuje na nakloněný kus zdiva směrem do ulice. „Je jen otázka času, než se těch zhruba dvanáct cihel kvůli trhlině zřítí. Ani nechci domýšlet, co by se mohlo stát,“ přemítá.

„Až spadne a někoho zabije, bude pozdě“

Za pravdu mu dává i další soused Martin Pekař. „Ten dům je nebezpečný. Až spadne, zasype ulici a někoho zabije, bude pozdě přijímat opatření,“ upozorňuje.

Barokní měšťanský dům zvaný Rohledrův s letopočtem 1710 na fasádě se nachází v městské památkové zóně a sám je nemovitou kulturní památkou.

Někdejší chlouba se však postupem času stala přítěží, kterou město řeší už roky. Veškerá jednání s vlastníkem o zabezpečení a opravě domu zatím skončila nezdarem. Kýžený posun podle starosty Litovle Viktora Kohouta (SNK) nepřinesla ani spolupráce radnice s externí právní kanceláří.

„Vlastníka jsme informovali o možnosti získat půjčku z fondu rozvoje bydlení města, jsou činěny kroky přes úřad památkové péče a byl podán podnět na policii pro podezření z páchání trestného činu obecného ohrožení. Vše se bohužel míjí účinkem,“ konstatuje Kohout s tím, že městu se nedávno naskytla příležitost získat dům v exekuční dražbě, ta však byla nakonec zrušena, protože vlastník svůj dluh zaplatil.

Nemovitost patří společnosti Meislandie, ta však odmítla celou záležitost podrobněji komentovat. „Firma má s domem své plány,“ sdělil pouze iDNES.cz Petr Podhora, jehož manželka Irena je předsedkyní představenstva Meislandie a právě s ním město jednání vede. Ženu se redakci kontaktovat nepodařilo.

„Majitel domu stále jen slibuje, že brzy bude moci přistoupit ke stavebnímu zajištění. Bohužel na nic z toho zatím nedošlo,“ přibližuje Kohout.

Zodpovědnost nese vlastník, říká stavební úřad

Stavební úřad vedl v minulosti vůči vlastníkovi kvůli havarijnímu stavu budovy několik řízení, jejichž cílem bylo nemovitost zabezpečit.

„Povinnost stanovená v rozhodnutí ale byla splněna jen částečně. Následovalo exekuční řízení, které v důsledku opakovaných změn ve vlastnictví nemovitosti k vymožení povinnosti nevedlo. Nakonec marně uplynula lhůta pro možnost reálného výkonu rozhodnutí,“ shrnul starosta již dříve na webu města s tím, že bylo nařízeno vyklizení stavby.

„Jsme si vědomi, že dům hyzdí historické centrum, ale rozhodně nelze říci, že by se město nesnažilo podniknout kroky k řešení věci. Není to však úplně jednoduché,“ dodal.

Stavební úřad na dotazy iDNES.cz odpověděl, že postupuje podle doporučení krajského úřadu. Současně však uvedl, že nemůže sdělovat informace ke konkrétnímu řízení.

„Zodpovědnost za svou nemovitost nese vlastník. Jelikož ten nerespektuje právní předpisy, je stav stavby, jaký je,“ uvádí ve svém vyjádření vedoucí stavebního úřadu Ludmila Šmakalová.

O možnosti vydat nové rozhodnutí se vede spor

Podle města nyní případnému novému rozhodnutí ohledně domu paradoxně brání zmíněný verdikt statika z roku 2012, neboť ve stejné věci nelze rozhodnout dvakrát.

„Nové rozhodnutí lze vydat pouze za podmínky, že by se stav nemovitosti zásadně změnil (zhoršil), a takovou informací stavební úřad nedisponuje,“ vysvětluje starosta.

Opoziční zastupitel Aleš Hubáček (Naše Litovelsko) však oponuje, že podle vyjádření krajského úřadu z října loňského roku by litovelský stavební úřad měl a může jednat.

„Krajský úřad se jasně vyjádřil, že stavební úřad může rozhodnout znovu, neboť se na nemovitosti objevily nové závady a skutkový stav se změnil. Za těchto podmínek je námitka o právní překážce věci rozhodnuté lichá,“ říká Hubáček.

Také soused Kubica si nechal vypracovat posouzení stavby, z něhož vyplývá, že dům není dostatečně staticky zajištěn.

„Z bočního pohledu jsou patrné svislé a šikmé trhliny po celé výšce stavby mezi čelním a bočním obvodovým zdivem. Ty naznačují nedostatečné ztužení objektu, pokud se budou zvětšovat, může hrozit zřícení části stavby,“ píše se ve vyjádření, jež má redakce k dispozici. Dokument byl však zadán jako konzultace, a tudíž nemá úřední váhu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Novinka na čištění vody šetří akvaparku miliony, koupalištím se však nevyplatí

Aquapark Kohoutovice

Zhruba 130 kubíků vody spotřebuje za rok průměrná čtyřčlenná domácnost v Česku. Množství více než stokrát vyšší dokázal loni ušetřit provozovatel brněnského bazénu v Kohoutovicích. Nově nainstalovaná...

16. března 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Když jsme jako první zavedli platbu kartou, i Praha zírala, vzpomíná šéf krajské dopravy

Aleš Stejskal vedl bezmála28let společnost Koordinátor ODIS, která v...

Po téměř nepřetržitých 28 letech odchází do důchodu dlouholetý jednatel společnosti Koordinátor ODIS (KODIS) Aleš Stejskal. Firma se zabývá zajišťováním veřejné dopravy na území Moravskoslezského...

16. března 2026  5:52,  aktualizováno  5:52

Bolek Polívka „ukradne“ půllitr. Nové krušovické sklo navrhl slavný český designér

Bolek Polívka si připíjí s umělcem Ronym Pleslem.

Královský pivovar Krušovice mění podobu svého skla. Nový půllitr navrhl designér Rony Plesl, jehož práci dobře znají čeští pivaři. V reklamní kampani se o sklo přihlásí herec Bolek Polívka.

16. března 2026  5:20

Z historického domu je ruina ohrožující okolí, majitele se nedaří přimět k nápravě

Historický dům v litovelské ulici 1. máje je památkově chráněný. Firma, které...

Obří trhliny a opadaná omítka, vlhké zdivo a kolem provizorní oplocení, jež blokuje část silnice vedoucí z hlavního náměstí. Tak dnes vypadá památkově chráněný dům stojící v ulici 1. máje v Litovli,...

16. března 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Vodu při údržbě vodojemu Kozinec zamořily výpary z nátěru

Pro pitnou vodu museli v minulých dnech chodit k cisternám lidé v Lukovečku na...

Vodu při údržbě vodojemu Kozinec u Prahy zamořily výpary z nátěru, pitnou vodu lidem v Holubicích, pod které patří i část Kozince, dodávají cisterny. Obyvatelé si už několik dní stěžují, že voda z...

15. března 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

Zaměstnanci magistrátu někdo hodil za plot kančí hlavu. Podle něj možná výhružka

Kančí hlava, kterou někdo hodil na pozemek zaměstnanci pražského magistrátu.

Zaměstnanci pražského magistrátu, který je členem týmu zaměřeného na rozkrývání korupčních kauz, někdo v neděli ráno hodil na chatě přes plot kančí hlavu. On i jeho nadřízená, náměstkyně pro životní...

15. března 2026  16:22,  aktualizováno  19:49

Tramvajová linka číslo 2 je poměrně vytížena. Jezdí na ní pouze jeden vůz,který bývá přeplněn. Chtělo by to nasadit dva vozy.

vydáno 15. března 2026  19:18

Donald Trump rozdává kolegům boty. Proč mu tolik záleží na velikostech jeho ministrů?

Před 33 lety se Kevin ztratil v New Yorku. Cestu mu ukázal Donald Trump. (1992)

Vždy, když americký prezident Donald Trump vstoupí do místnosti, poutá pozornost jeho řeč, účes… a nyní i boty. A nejde jen o ty, které má na nohou. Nejedná se o módní záležitost, ale o jeho novou...

15. března 2026  18:25

Oscar 2026: Hříšníci trhají rekordy, na sošky útočí také Jedna bitva za druhou s DiCapriem

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Blíží se 98. ročník cen Academy Awards, které budou slavnostně předány v neděli 15. března v Los Angeles. Nejvíce nominací letos posbíral film Hříšníci, a to hned šestnáct. Mezi hlavní favority patří...

15. března 2026  18:23

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

15. března 2026

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Víkend v Letňanech patřil dalšímu veletrhu věnovaného tentokrát cyklistice (For Bikes) a sportu (Sport EXPO). Součástí byl i cyklistický závod i disciplíny inspirované zimní olympiádou v Itálii.

vydáno 15. března 2026  17:46

Parukářka

Parukářka

Západ slunce nad Žižkovem

vydáno 15. března 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.