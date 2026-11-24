Nový plán vydalo město po letech příprav v září po několikahodinové diskusi na zastupitelstvu.
Výrazná část jednání se týkala budoucích odpočívek na území litovelských částí Rozvadovice a Chořelice. Na obou stranách dálnice tam Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) výhledově plánuje umístit odpočívadlo.
Aktuální online mapa neobsahuje pro detaily, naposledy ale každý záměr zahrnoval sto nákladních aut, šest desítek osobních a po deseti autobusech a karavanech. V plánech bylo i zázemí pro řidiče v podobě čerpací stanice a restaurace s dětským hřištěm.
Obavy z narušení piety
„Na hřbitově máme naše předky. Máme obavu o pietnost toho místa ve chvíli, kdy bude kousek od něj stát v poli armáda kamionů z celé Evropy. Když se podíváte na modernizaci parkoviště u Křepelky, kde stojí dvě Toi Toi budky, u kterých nevím, jak je kdo provozuje, to je asi jádro našich obav,“ shrnul předseda unčovického osadního výboru Vítězslav Špunda s odkazem na malé parkoviště pro tranzit blíže k Olomouci.
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Unčovice jsou od hřbitova vzdálené zhruba kilometr. Lidé proto chtěli po vedení města, ať vyjme hřbitov z územní rezervy pro plánovanou odpočívku. Rozvadovický hřbitov dnes dálnice míjí jen ve vzdálenosti několika metrů, o něco dále v poli směrem k Litovli leží i městský hřbitov s obřadní síní. Místostarosta Litovle Lubomír Broza (SNK), jenž ve funkci zůstal i po komunálních volbách, po schválení územního plánu situaci vysvětloval.
„Poslali jsme několik dopisů, kde jsme vyjádřili svůj nesouhlas s umístěním. Zejména proto, že je narušována pieta dvou hřbitovů, je zabírána kvalitní orná půda. Nicméně v nadřazené projektové dokumentaci ŘSD, potažmo ministerstva dopravy, je odpočívka stále aktuální, a proto je naší legislativní povinností, byť se nám to nelíbí, ji do územního plánu zařadit,“ objasnil Broza.
Proti parkovištím pro TIR ve směru na Mohelnici na Šumpersku se bránily i nedaleké Loštice a Moravičany. V jejich případě mělo jít o prostor pro 155 nákladních aut, 70 osobních vozů, autobusy, karavany a zázemí.
„Ve věci nastal posun, aktuálně prověřujeme ještě další varianty umístění odpočívky v okolí Mohelnice a Litovle. Z tohoto důvodu zatím není rozhodnuto o poloze budoucího staveniště ani nového parkování pro veškerou dopravu,“ uvedl v pondělí mluvčí krajské správy ŘSD Miroslav Mazal.
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„Nerozumíme tomu, že Litovel takovým projektům dává souhlas na rozdíl od Loštic a dalších, kde se odpočívka uvažovala. Oni projevili oprávněný odpor, a protože Litovli tyto zábory orné půdy nejsou proti srsti, je odpočívka u nás velmi reálná,“ vytklo v minulosti radnici Zemědělské družstvo Unčovice. Stejné argumenty zazněly i v září na zastupitelstvu.
Radnice: Jen bychom zbytečně brzdili rozvoj
Podle litovelského úřadu však zanesení odpočívky do územního plánu nehraje zásadní roli. „Ačkoli Mohelnice nebo Moravičany nemají v územním plánu návrhovou plochu pro odpočívku, jsou v úplně stejně situaci jako my, kteří máme rezervu. Pokud se ministerstvo dopravy rozhodne, že ji někde vytvoří, budou muset změnu udělat stejně jako my,“ argumentovala vedoucí odboru výstavby městského úřadu Ludmila Šmakalová.
„Kritici tvrdí, že jsme územní plán neměli schvalovat, že jsme nejdříve měli toto vyjednat. Ale co by se stalo, kdybychom neschválili územní plán? Z pohledu odpočívky vůbec nic,“ reagoval Broza.
„Brzdili bychom však rozvoj celého města. Tedy stovky investorů, občanů a firem, které čekaly na schválení kvůli tomu, že měly plány na rodinné domy, rozšíření podniků a podobně,“ dodal s tím, že město jednoznačně postupovalo v souladu se zákonem.
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V létě se podle Brozy objevila varianta na rozšíření odpočívky v Unčovicích, což radnice podpořila. Dnes je tam místo pro devět náklaďáků a 21 osobních aut. Ke stavbě je ale daleko. „Odpočívka mezi hřbitovy je pořád ve formě studií, zákresů. Odpočívka u Unčovic není ještě vůbec nikde, je to jen myšlenka,“ sdělil místostarosta.
Opoziční zastupitel Aleš Hubáček (Naše Litovelsko, nez). se ale domnívá, že schvalovat plánovací dokument v září byla chyba a mohlo se ještě počkat na zakreslení unčovické varianty, což by podle něj zabralo čtvrt až půl roku.
„Tím, že město rezervu schválilo, dalo ŘSD do ruky právní jistotu, že s územím u hřbitova stát může pro odpočívku nadále počítat. Pokud by zastupitelé schválení pozastavili a trvali na zakreslení Unčovic, stát by byl nucen projektovat pouze tam,“ uvedl Hubáček.
Ministerstvo dopravy oznámilo, že výstavba parkovacích míst pro kamiony v posledních letech zrychluje, resort oblast spolu s ŘSD systémově řeší. Navyšování počtu parkovacích míst je dlouhodobě součástí také Národní strategie BESIP. Na jaře ŘSD informovalo, že v Česku je pro nákladní auta 3 700 míst. Do šesti let jich bude skoro 6 700.
„Na mnoha dálnicích se stává, že řidiči kamionů stojí na pumpách, zákazech zastavení, na sjezdech či křižovatkách, což je nebezpečné,“ upozornil loni k tématu odpočívek mluvčí ŘSD Jan Rýdl. V naprosté většině případů se však záměry setkávají se zásadním odporem blízkých obcí, což je i důvod, proč stání někdy následují až po dokončení dálnice.