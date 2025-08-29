Stěnu poblíž školy potřísnil olejem. Zbourat, schází se tam sebranka, zlobí se v Litovli

Autor: hvl
  11:12aktualizováno  11:12
Nespokojený litovelský občan vzal spravedlnost do svých rukou. Zeď u arboreta poblíž Základní školy Vítězná nejprve posypal vápnem, poté polil mastnou tekutinou. Zídka je totiž oblíbeným místem místní mládeže pro vysedávání. Podle starosty je ovšem místo také problémovou lokalitou. Zatímco někteří spoluobčané čin kritizují, jiní se rázného muže zastávají. Případ bude řešit policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Upozornění, zejména pro rodiče malých dětí, které mají v oblibě zídku arboreta na Vítězné. Zídka je záměrně politá černým mastným, nejspíš i toxickým sajrajtem. Polil ji jeden z obyvatel vedlejšího bytového domu, již jsem nahlásila na MP. Minule tam bylo vysypané vápno, přišla jsem na to až ve chvíli, kdy to měly děti na rukou a oblečení,“ líčí na Facebooku Kateřina.

Podle některých místních jde o problémové místo, kde mládež dělá hluk a nepřístojnosti. „Ve většině případů zídku v arboretu na Vítězné mají v oblibě feťáci, alkoholici a další verbeš. Zbourat a bude lip,“ zní také v komentářích na Facebooku.

„Každý kdo bydlí na Vítězné, nebo chodí kolem zídky, tak vidí co za sebranku se tam schází. Pán udělal co je jen v jeho silách, když to nikdo jiný neřeší,“ píše další uživatel.

Boj s větrnými mlýny, posteskl si starosta

Podle starosty Litovle Viktora Kohouta (nes.) je ale tento postup špatný. „Občanovi došla trpělivost , ale vzít si zákon do svých rukou a ještě s olejem je velký problém. V současné době tento neuvážený počin a znehodnocení majetku města řeší policie,“ uvedl Kohout.

Dodal, že problémové skupiny scházející se na místě město řeší. „Problémy v této lokalitě s porušováním i nočního klidu a konzumace alkoholu se opakovaně zabýváme, a bohužel ani nová vyhláška nemá takový efekt u vybraných jedinců, jaký jsme očekávali. Městská policie cca dvakrát týdně vyjíždí k tomuto místu tzv. na ohlášku a každý den v rámci výjezdní hlídky. Ovšem třeba za hodinu poté se situace opakuje. Boj s větrnými mlýny,“ sdělil Kohout.

Ulice Litovle ohlídá víc strážníků. Město reaguje na napadení mladíků

„Občanům bydlícím v okolí se nedivím, že je to irituje. Nikdo nemá problém, aby si tam lidé sedli a pokecali, jak jsme to i my jako děti v arboretu realizovali. Bohužel porušování nočního klidu a jiné negativní chování na veřejném prostranství už samozřejmě obtěžuje. Město odstranilo stůl na stolní tenis, jelikož problém byl nejprve i tu. Taky to není dobré řešení, jelikož by ho třeba ostatní využili,“ posteskl si starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Po trávě i v protisměru. Řidič ujížděl policii, pak vyskočil z jedoucího auta

Do nebezpečné honičky s policisty se pustil jednačtyřicetiletý řidič na Trutnovsku. Hlídka si ho všimla ve Svobodě nad Úpou, když chvílemi jel krajnicí a jindy v protisměru. Na výzvu nezastavil,...

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

Bezručova Opava opouští jednotné téma a bude kratší, originalita zůstává

Bezmála sedmdesátiletá tradice festivalu Bezručova Opava se mění a nabírá novou podobu. Od letoška bude kratší a bez jednotného tématu. Naopak multižánrovost a originalita, kdy některé projekty...

29. srpna 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

V anketě hledají jméno maskota Horácké arény. Ve hře je pět jmen

Horác nebo Horáček, Ježura, HaHa, Bodlina, Albert. Z pětice jmen, které formou sociálních sítí nebo mailem během srpna nominovali zájemci, vzešla finálová pětka zvažovaných jmen maskota Horácké arény.

29. srpna 2025  12:51

První školní den s králíky z klobouku

V pondělí 1. září od 10:00 do 16:00 promění OC Palác Pardubice začátek školního roku v zábavný den plný her, soutěží a pohybu.

29. srpna 2025  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská zoo dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 mil.Kč

Zlínská zoologická zahrada dokončila stavbu záchranného a chovného centra pro lvy za 100 milionů korun. Jde o první podobné centrum v Česku. Budou v něm nejen...

29. srpna 2025  11:12

Další krok ke stavbě největší hokejové arény, investor může začít sanovat skládku

Stavbě největší hokejové haly světa v Pardubicích by už nemělo stát nic v cestě. Společnost miliardáře Petra Dědka dostala od úřadu povolení k sanaci obří skládky komunálního odpadu, bez jejíž...

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Turista se zranil při pádu z prudkého srázu, na lanech ho vytáhli hasiči

Pomoc hasičů a záchranářů potřeboval senior, který se ve čtvrtek zranil při návratu z výletu v Bítouchově u Semil. Kolem 14. hodiny se zřítil z prudké stráně, odkud se kvůli zranění nemohl dostat. O...

29. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Za vůní dřeva a tabáku na Betlémě

Poslední srpnovou sobotu se v Hlinsku představí další z Nositelů tradice Pardubického kraje.

29. srpna 2025  12:41

Dožínky v Moravské Třebové odstartuje Koller nebo Circus Brothers

Poslední srpnovou sobotu ožije Moravská Třebová dožínkovým festivalem Slamák. Na náměstí T. G. Masaryka vystoupí David Koller, Circus Brothers, Deaf Heart, dBrajgls nebo Matěj Štrunc & Lidověk.

29. srpna 2025  12:39

Aliance pro rodinu: Česká školní inspekce podrývá důvěru v nezávislost

29. srpna 2025  12:37

Hřebčín Karlen oslaví 20 let ve znamení tradice i fantazie

Dvacet let od svého založení oslaví hřebčín Karlen v Dlouhé Třebové v sobotu 30. srpna netradičním a zábavným programem pro celou rodinu.

29. srpna 2025  12:36

Údery kopyt, velkolepý průvod. Do ulic Chebu se vrací Valdštejnské slavnosti

Údery kopyt, ržání koní, velkolepý průvod a provolávání slávy. Cheb dnes po dvou letech opět slavnostně přivítá vévodu Albrechta z Valdštejna i s jeho družinou a ozbrojeným doprovodem. V průběhu...

29. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.