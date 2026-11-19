„Začalo se to dít začátkem listopadu a od té doby jsem měl propíchané pneumatiky už čtyřikrát, sousedka jednou. Kola propichuje, jak se mu zachce. Sousedka měla prořízlé pravé přední kolo, já někdy tři, někdy dvě a někdy jenom jednu pneumatiku,“ vylíčil pro iDNES.cz muž, který si přál zůstal v anonymitě.
Právě z jeho auta pocházejí zveřejněné záběry, na nichž je noční řádění neznámého pachatele v Severní ulici zachyceno z interiéru vozu.
„Nepřišel jsem na to, proč to někdo dělá. Nejdřív jsem si myslel, že třeba špatně parkuji a někomu překážím, ale v tom to není. I policisté mi řekli, že parkuji dobře,“ krčí rameny mladík s tím, že musí chodit do práce a spoléhat se na auto teď úplně nemůže.
„Ráno jsem vždy přišel k prázdným kolům, musel jsem přezout na letní sadu a jet do servisu, aby mi kola opravili. Pak jsem si je zase odvezl a u paneláku přehodil. Teprve pak jsem mohl je do práce. A tak se to dělo stále dokola,“ popisuje majitel zhruba dvacet let staré škodovky.
Právě proto, že auto není zrovna nejnovější a kola mají malý rozměr, nemusí kupovat novou sadu pneumatik a stačí je jen zalepit. „Škoda proto není tak vysoká, jak by mohla být,“ dodal muž.
Všechny útoky zřejmě lidé policii nenahlásili
Děním se již zabývají policisté. Podle krajského mluvčího Libora Hejtmana situaci zatím kvalifikovali jako přestupek proti majetku, za který vandalovi hrozí ve správním řízení pokuta až do výše 50 tisíc korun. Současně vyzývají případné svědky, aby se na ně obrátili s jakýmikoli informacemi.
„Zabýváme se případem poškozených pneumatik u dvou osobních vozidel zaparkovaných na ulici Severní v Litovli. Jedno oznámení je ze 6. listopadu, kdy došlo k poškození dvou pneumatik, další z 12. listopadu,“ uvedl Hejtman. Druhý zmíněný případ se podle něj vztahuje k tomu, že pachatel během jedné noci zničil čtyři kola na dvou autech.
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Podle místních však bylo podobných incidentů výrazně více. Zřejmě však všechny nebyly policii nahlášeny. „V Litovli na ulici Severní momentálně řádí systematický vandal, který lidem v noci úmyslně propichuje pneumatiky. Nejde o náhodu – ničí majetek opakovaně a bezdůvodně,“ uvedla na sociálních sítích Nikola M.
„Na jedné z jeho vandalských výprav se nám ho podařilo zčásti zachytit na kamerový záznam. Vše včetně videozáznamu je oznámeno na PČR a případ je v řešení,“ dodala společně s výzvou, aby se na ni případně obraceli další lidé, kteří utrpěli obdobnou škodu.
„Pokud mladíka z videa poznáváte, budu také ráda, pokud mi dáte vědět,“ podotkla s vysvětlením, že majitelé poškozených aut usilují o rychlé zjištění totožnosti pachatele, protože jsou z celé situace již zoufalí.