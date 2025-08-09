Litovel získala chátrající vilu svého prvního českého starosty, má sloužit škole

Autor: stk
  8:02aktualizováno  8:02
Město Litovel začátkem měsíce převzalo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Sochovu vilu, jež stojí v ulici poblíž hlavního náměstí. Budova už několik let neměla využití a chátrala, radnice v ní nyní chce vybudovat prostory pro sousední základní školu. Ta totiž bojuje s nedostatkem místa.
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala (snímek z roku...

Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala (snímek z roku 2023), teď se to má změnit. | foto: Luděk Peřina, ČTK

Na snímku z roku 2017 pohled na vchod Sochovy vily, kde je vsazen renesanční...
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala, teď se to má...
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala, teď se to má...
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala, teď se to má...
9 fotografií

Secesní vilu se ÚZSVM pokusil před dvěma lety prodat v aukci, vyvolávací cenu šest milionů korun však nikdo nenabídl. Město ji nakonec získalo směnou za pozemky.

Radnice společně s vedením sousedící Základní školy Jungmannova nyní plánují budovu opravit a přebudovat pro potřeby školy, neboť jí provoz komplikuje nedostatek prostor.

Například odborné učebny jsou zároveň kmenovými třídami, což vede k tomu, že se žáci musí po většinu výuky neustále stěhovat. Adekvátní prostory chybějí i pro některé zaměstnance, například asistenty pedagoga nebo školní psycholožku.

Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala (snímek z roku 2023), teď se to má změnit.
Na snímku z roku 2017 pohled na vchod Sochovy vily, kde je vsazen renesanční portál z roku 1572, který pocházel z budovy litovelské radnice. V boční stěně je pak zazděna kamenná švédská dělová koule.
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala, teď se to má změnit. Pohled na prostor vchodu.
Secesní Sochova vila v Litovli řadu let bez využití chátrala, teď se to má změnit.
9 fotografií

V budoucnu by proto mělo dojít k propojení areálu školy s vilou. V té by vznikly mimo jiné odborné pracovny pro výuku cizích jazyků a češtiny pro cizince, dvě mobilní učebny informatiky, tři oddělení družiny či centrum pro nadané děti.

„Zahradu navrhujeme propojit se školním pozemkem, místo nefunkčních garáží vybudovat skladovací prostor, který nám chybějí, případně dílnu pro školníka. Při rekonstrukci využít obnovitelných zdrojů a těchto technologií pak k výuce žáků v reálném prostředí,“ uvádí dále město na svém webu s tím, že jeho úkolem bude nyní zajistit na uskutečnění plánu peníze.

Vilu si nechal na počátku 20. století postavit Vácslav Socha, který se roku 1900 stal prvním českým starostou Litovle. Do vchodu byl již při stavbě vsazen renesanční portál z roku 1572, který pocházel z budovy litovelské radnice, po stranách jsou pak dva renesanční náhrobky. Kromě toho jsou nad balkonem zazděny tři střílny z městských hradeb a do jedné ze stěn kamenná švédská dělová koule.

V budově během minulého století mimo jiné sídlila městská knihovna, Sbor národní bezpečnosti či sekretariát KSČ. V letech 1992 až 2017 zde pak bylo obvodní oddělení Policie ČR.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Poškozené trakční vedení v Ústí zastavilo dopravu, stovky lidí museli evakuovat

V sobotu po 17. hodině se na hlavním nádraží v Ústí nad Labem při jízdě nákladního vlaku poškodil sběrač lokomotivy a následně i trakční vedení. Na místě uvízl mezinárodní expres Hungaria, z něhož...

9. srpna 2025  22:12

Na Mladoboleslavsku se převrátil minibagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný

V Bítouchově na Mladoboleslavsku se dnes dopoledne převrátil malý bagr, řidič pod ním zůstal zaklíněný. Vrtulník ho se zraněním nohou přepravil do nemocnice,...

9. srpna 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Na Příbramsku hoří skládka, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Hasiči zasahují u požáru skládky v Chrástu na Příbramsku, kde vyhlásili druhý stupeň poplachu. Plameny zasáhly plochu asi 50 × 100 metrů. Nikdo nebyl zraněn, hašení potrvá nejméně do rána, uvedl...

9. srpna 2025  16:32,  aktualizováno  20:17

Bourání mostu kompletně uzavřelo dálnici D7 u letiště, řidiči musí jinudy

Sledujte objízdné trasy, po dálnici D7 u ruzyňského letiště od večera řidiči neprojedou. Uzavírka souvisí s demolicí staré letištní lávky hned na 1. kilometru dálnice. Plně se dálnice otevře znovu až...

9. srpna 2025  11:32,  aktualizováno  20:08

Přerov zvýšil rozpočet na sociální pohřby kvůli rostoucímu počtu případů

Přerovská radnice kvůli rostoucímu počtu sociálních pohřbů zvýšila roční finanční limit na tuto službu z dosavadních 130.000 korun na 180.000 korun. Letos v...

9. srpna 2025  17:43,  aktualizováno  17:43

Při páteční nehodě na D11 zemřel řidič, čtyřleté dítě utrpělo lehčí zranění

Policisté vyšetřují smrtelnou nehodu, která se stala v pátek večer na dálnici D11 u Bříství na Nymbursku. Řidič osobního auta z neznámých důvodů vyjel mimo...

9. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

V Domažlicích pokračují Chodské slavnosti, mši sloužil nigerijský biskup

V Domažlicích dnes pokračuje 71. ročník Chodských slavností. Dopolední poutní mši na vrchu Vavřineček nad Domažlicemi sloužil nigerijský biskup, odpoledne...

9. srpna 2025  17:16,  aktualizováno  17:16

Divadelní festival Jiráskův Hronov nabídl desítky akcí, přijely tisíce lidí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov, který od 1. srpna nabídl desítky divadelních představení, koncertů, projekce filmů i výstavy, navštívilo 25.000...

9. srpna 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:42

V Josefově na Náchodsku končí festival Brutal Assault, přilákal přes 20.000 lidí

V Jaroměři na Náchodsku, v barokní pevnosti Josefov, končí festival extrémní muziky Brutal Assault. Od středy se na festivalu se představilo více než 140...

9. srpna 2025  16:18,  aktualizováno  16:18

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:12

Graffiti je pro někoho umění, pro jiné vandalismus. I sprejování legálních ploch má svá pravidla

Sprejování na zeď nemusí být jen výsadou skrytých uliček a opuštěných budov. Ve stále více městech vznikají legální plochy, kde si může graffiti vyzkoušet každý.

9. srpna 2025  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.