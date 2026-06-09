Litovel začne v létě opravovat Svatojánský most, do jehož konstrukce zatéká

Radnice v Litovli na Olomoucku plánuje v létě začít s dlouho připravovanou opravou Svatojánského mostu, do jehož konstrukce několik let zatéká. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere zhruba čtyři měsíce a vyžádá si jeho uzavření pro automobilovou dopravu. Na dotaz ČTK to dnes řekl starosta Litovle Viktor Kohout.
Oprava Svatojánského mostu nedaleko centra Litovle, kterou vedení města zařadilo mezi hlavní letošní investice, bude stát 10,8 milionu korun včetně DPH. Dotace z evropských fondů má pokrýt 85 procent nákladů. Stavební firma by s rekonstrukcí měla začít v červenci.
"Cílem stavby je rekonstrukce stávajícího mostního objektu a přilehlých úseků pozemní komunikace včetně nutného přeložení vodovodního potrubí, sítě veřejného osvětlení, městského rozhlasu a elektronické komunikace," uvedl Kohout. Při opravách bude most uzavřen pro automobilový provoz, chodci po něm projdou.
Svatojánský most přes řeku Moravu v Litovli byl dostavěn kolem roku 1592 a je po obdobných stavbách v Praze a v Písku třetím nejstarším dochovaným kamenným mostem v Česku. Most je dlouhý 57 metrů a tvoří ho šest oblouků. Uprostřed je socha svatého Jana Nepomuckého od Jana Sturmera.
Po povodních v roce 1997 byl Svatojánský most opraven. Před několika lety odborníci pomocí sond zjistili, že do kamenné konstrukce mostu zatéká voda. Při záplavách v roce 2024 se v jeho pilířích zaklínilo velké množství naplaveného dřeva, odstranili ho hasiči spolu s pracovníky technických služeb.