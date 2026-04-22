Umělé tůně na Olomoucku obývá největší vodní brouk Evropy, měří až pět centimetrů

Autor: stk
  16:02
Unikátního a nepřehlédnutelného nového obyvatele objevili ochranáři v tůních, které byly vytvořeny v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v rámci revitalizačního projektu. Je jím vodní brouk vodomil černý, který patří k největším na světě a na kontinentu mu patří v tomto ohledu prvenství.

V tůních Litovelského Pomoraví se objevil největší vodní brouk Evropy vodomil černý. Na snímku dokládá jeho velikost srovnání s čolky obecnými. | foto: Ondřej Dočkal, CHKO Litovelské Pomoraví

Tůně u Růžové cesty byly vytvořeny v roce 2024. „Při nedávné kontrole jsme zde narazili na vodomila černého (Hydrophilus piceus). Jde o největšího evropského vodního brouka, který patří i mezi největší vodní brouky na celém světě. Dorůstá 50 i více milimetrů délky,“ uvedli na Facebooku zástupci správy CHKO.

Současně zveřejnili i fotografii ilustrující skutečnou velikost vodomila při srovnání s čolky obecnými. Další obdobně velké druhy vodomilů se podle nich vyskytují až v Brazílii a severní Americe.

Zajímavostí pak je, že vodomilové jsou v dospělosti téměř výhradně vegetariáni a živí se vodními rostlinami, jejich larvy jsou ale dravé – specializují se na vodní plže, okružáky a plovatky.

Tak plachý, že mu přezdívají lesní duch. Teď vzácného jeřábka natočila fotopast

„Domovem vodomilů jsou převážně menší stojaté vody. Ty jsou však stále více ohroženy eutrofizací (nadměrným obohacováním vody živinami) a nekontrolovaným zaváděním nevhodné rybí obsádky včetně invazních druhů,“ podotkli ochranáři.

„Vlivem těchto problémů vodní plochy přicházejí o porosty vodních rostlin, a s nimi mizí i druhy na ně vázané – včetně těchto černých krasavců,“ dodali.

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

OBRAZEM: Hostili tu Bryana Adamse i Věstonickou venuši. Budova hotelu slaví 111 let

Hotel Grandezza slaví 111. let od dokončení stavby bývalé Cyrilometodějské...

Kanadský zpěvák Bryan Adams, ománský šejk, turecký hoteliér či Dagmar Havlová. To jsou někteří z hostů, kteří se pravidelně vracejí do brněnského hotelu Grandezza – pětihvězdičkové dominanty Zelného...

22. dubna 2026  17:52,  aktualizováno  17:52

Firmy uspěly u předsedy ÚOHS s rozkladem v tendru na náměstí v Hradci Králové

ilustrační snímek

Stavební firmy Stako a Smola HK uspěly u předsedy antimonopolního úřadu s rozkladem proti tendru města Hradce Králové na stavbu náměstí v areálu Gayerových a...

22. dubna 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Robotický sál v Městské nemocnici Ostrava umožní šetrnější a přesnější zákroky

Městská nemocnice Ostrava dnes zahájila provoz multioborového robotického sálu vybaveného chirurgickým systémem da Vinci, který lékařům umožní provádět...

22. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Na Vysočině žilo vloni 31.448 cizinců, mezi kraji v ČR třetí nejnižší počet

ilustrační snímek

Na Vysočině žilo koncem minulého roku 31.448 cizinců, mezi kraji v Česku třetí nejnižší počet. Méně jich bydlelo jen v Olomouckém a Zlínském kraji. V...

Zlínská filharmonie uvede na koncertě k 80 letům i premiéru Wajsarovy skladby

ilustrační snímek

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů uvede příští týden na koncertě k 80 letům své existence i světovou premiéru skladby Petra Wajsara. Na čtvrtek 30. dubna,...

22. dubna 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Proč slavíme Den Země: Historie a význam globálního svátku

Starbucks slaví Den Země: udržitelnost nikdy nechutnala lépe.

Planeta čelí rostoucím ekologickým výzvám a právě o tom je mezinárodní svátek zaměřený na ochranu životního prostředí. Den Země každoročně připomíná, jak velký vliv mají naše každodenní rozhodnutí na...

22. dubna 2026  17:30

Poslední výzva: Nominujte psí hrdiny do záchranářské ankety Statečné psí srdce

22. dubna 2026  17:30

Jablonecké osobnosti připomene procházka hřbitovem

ilustrační snímek

Přijďte si připomenout významné osobnosti, které utvářely kulturní a společenský život Jablonce nad Nisou.

22. dubna 2026  17:29

ODS do podzimních komunálních voleb v Olomouci povede Jan Vašíř

ilustrační snímek

Lídrem ODS pro podzimní komunální volby v Olomouci je jedenatřicetiletý podnikatel Jan Vašíř. Z druhého místa se o hlasy voličů bude ucházet právník Univerzity...

22. dubna 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Hlučín na Opavsku se podle katastru stal majitelem 527 bytů od firmy Heimstaden

ilustrační snímek

Město Hlučín na Opavsku se definitivně stalo vlastníkem 527 bytů v 53 domech na sídlišti OKD, které za více než 600 milionů korun odkoupilo od společnosti...

22. dubna 2026  15:38,  aktualizováno  15:38

Liberec dokončil přípravu změny územního plánu k prodloužení trasy lanovky

ilustrační snímek

Liberec dokončil přípravu změny územního plánu, která umožní prodloužení trasy visuté lanovky na Ještěd až ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. Změnu budou...

22. dubna 2026  15:27,  aktualizováno  16:18

Zlínští záchranáři představili 5G přenos obrazu v reálném čase

ilustrační snímek

Přenos obrazu, který umožňuje lékařům sledovat stav pacienta ještě před tím, než sanitka dorazí do nemocnice, dnes představila Zdravotnická záchranná služba...

22. dubna 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

