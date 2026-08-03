Loštický pohár s puchýřovitým povrchem bude zdobit poštovní známky

Unikátní druh keramiky, loštický pohár, který se vyráběl od konce 14. století do poloviny 16. století v Lošticích na Šumpersku, se objeví na poštovní známce. O zařazení motivu na poštovní známky požádal Olomoucký kraj ministerstvo průmyslu a obchodu již loni, souhlas obdržel v těchto dnech. ČTK o tom dnes informovala Petra Laštůvková z odboru kanceláře hejtmana.
"Samotné zpracování poštovní známky má na starosti výtvarná komise České pošty. Známky s loštickým pohárem by se na dopisech i pohledech měly objevit už příští rok," uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Cenu známky zatím hejtmanství nezná, podle jeho vedení si takovou propagaci loštická keramika, která patří mezi movité kulturní památky, zaslouží.
Takzvané loštické poháry jsou keramické nádoby vyráběné především v 15. a 16. století v hrnčířských dílnách v Lošticích a v okolí. "Byly velmi bizarní, byly totiž vyráběny z místního grafitického těsta s příměsí pyritu, který se při vysokých teplotách vysrážel do puchýřků či bublinek, a vznikal tak zvláštní povrch. Zřejmě k údivu místních hrnčířů nastal o toto zboží velký zájem a tyto poháry byly distribuovány po celé střední Evropě," řekl již dříve ČTK kurátor Jakub Halama z Vlastivědného muzea v Šumperku.
Svou největší proslulost poháry zažily v druhé polovině 15. století a v první polovině 16. století. Našly uplatnění i v tehdejších uměleckých dílech, loštický pohár je zachycen například jako symbol neřesti na obraze Zahrada pozemských rozkoší od Hieronyma Bosche.
V Lošticích však měla výroba keramiky podstatně delší tradici, datuje se od období pravěku až do počátku 20. století. Před šesti lety tuto ucelenou chronologii výroby představilo šumperské muzeum v Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Součástí výstavy bylo i představení zhruba 200 loštických pohárů pocházejících z archeologických nálezů. Poháry se lišily rozměry, povrchem, počtem oušek či výzdobou, uvedl tehdy kurátor výstavy.