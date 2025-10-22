Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli

Autor:
  13:02aktualizováno  13:02
Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž žena patřila. Přišel o šestnáct tisíc korun. Nepříjemný zážitek pro něj navíc vyvrcholil fyzickým útokem. Trio pachatelů bylo dopadeno, všem hrozí až desetileté tresty odnětí svobody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Ke kontaktu muže s lupiči došlo minulý týden v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku nedaleko vlakového nádraží.

„Muž si dříve domluvil schůzku s dvaadvacetiletou ženou, se kterou se znal z minulosti. V uvedený den krátce po poledni přijel vlakem na nádraží. Když vystoupil z vlaku, šla jeho známá za ním a chvíli postávali vedle budovy vlakového nádraží,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Mezitím se však na místě objevil dvacetiletý mladík a v roli bývalého přítele sehrál žárlivou scénu. „Muži vzal jeho tašku, kterou měl položenou vedle sebe, a chtěl, aby šel on i žena za ním. Jeho přání vyhověli a přesunuli se do parku na dětské hřiště na ulici Nádražní,“ uvedla mluvčí.

Zde začal „žárlivec“ po muži požadovat finanční částku – tisícovku nebo dvoutisícovku. „Muž s tím ale nesouhlasil a namítal, že není žádná půjčovna. Mladíkovi se ale jeho neochota dát mu nějaké peníze nezamlouvala,“ sdělila Zajícová.

Začal muži sahat na kapsu bundy, ve které měl poškozený schovanou hotovost přes 16 tisíc. „Když se začali přetahovat, objevil se na místě další, osmadvacetiletý muž. Poškozenému uštědřil mu políček, až mu spadly brýle,“ řekla policejní mluvčí.

Mladšímu útočníkovi se podařilo s napadeným trhnout tak, že všechny papírové peníze vypadly z kapsy na zem. Oba násilníci všechny bankovky rychle sebrali a utekli pryč.

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Mladá žena přitom vystupovala tak, jako by s tím neměla nic společného. Sedla na kolo a odjela. Oloupený muž okamžitě přivolal prostřednictvím tísňové linky policii, která okamžitě rozjela pátrání.

„Podezřelá žena a mladší muž byli zadrženi ještě ten samý den a následující den v ranních hodinách skončil v policejní cele i třetí násilník,“ sdělila Zajícová. Ukradené peníze u nich policisté nenašli.

Šetřením vyšlo najevo, že se všichni tři různým způsobem na loupeži podíleli. „Skončili v policejních celách. Z trestních rejstříků bylo zjištěno, že mladá žena ještě nemá žádný záznam, mladší z pachatelů má jeden související s majetkovou trestnou činností a nejstarší z nich má zápisů víc a v minulosti byl odsouzen i za násilnou trestnou činnost,“ uvedla Zajícová.

Hned následující den s nimi bylo zahájeno trestní stíhání a byli obviněni z loupeže, za což jim hrozí až desetileté tresty.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 40 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:51

Brownfield na břehu Vltavy v Holešovicích má konečnou podobu. Místo betonárky tu je prostor pro úředníky, děti i cyklisty

Zátory. Bývala to malá rybářská osada na břehu Vltavy, kde se řeka kroutí směrem na sever k Troji. Před půlstoletím tady natáčeli i jeden díl populárního krimiseriálu z první republiky pod názvem...

22. října 2025  15:50

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry...

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. K nehodě záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová doprava.

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jelikož často vidím v novinách umělecká díla Krištofa Kintery, a jeho styl umění se mi líbí, ráda bych se podělila i o jednu instalaci, kterou jsem náhodně našla na dovolené když jsme pluli po Orlíku...

vydáno 22. října 2025  15:35

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu na byty. Při zpracovávání dokumentace projektanti zjistili, že hluk z dopravy na...

22. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Armádní výcvikové centrum má nové letouny, nahradí přes 20 let staré stroje

Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích ve středu přivítalo dva nové moderní letouny Zlín. Stroje postupně nahradí jejich předchůdce, které byly ve službě 21 let. Díky obměně letové flotily se...

22. října 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, řidiči musí využít objížďky

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní infomace přitom...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:17

České Budějovice opraví rozlučkovou hřbitovní kapli svaté Otýlie

České Budějovice opraví rozlučkovou kapli svaté Otýlie na stejnojmenném hřbitově. Projekt bude navazovat na modernizaci smuteční síně hřbitovního krematoria....

22. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

V nemocnici dnes zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil, záchranáři ho do nemocnice přepravili letecky. Příčinu...

22. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.