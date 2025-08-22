Trojice lupičů brutálně zbila chataře, dostali až 8,5 roku vězení

Vězením od pěti let a pěti měsíců do 8,5 roku potrestal dnes olomoucký krajský soud trojici mužů ze Slovenska obžalovaných z loupežného přepadení seniora v chatové oblasti v Olomouci-Radíkově, které společně spáchali v prosinci 2023. Poškozenému podle obžaloby způsobili závažná poranění včetně zlomenin žeber a z jeho chaty odnesli 1500 korun a elektroniku. Navíc musí zaplatit odškodné ve výši 100 tisíc korun.
U soudu pachatelům za loupež ve stadiu pokusu a porušování domovní svobody hrozilo pět až 12 let vězení. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní si ponechali lhůtu pro odvolání.

Gabriel Karalo, Jaroslav Tomi a Milan Bartoš podle obžaloby 7. prosince 2023 časně ráno vnikli do chaty v Radíkově a fyzicky napadli jejího majitele.

Zloději využili okamžiku, kdy důchodce vyšel z chaty pro dřevo. U dveří ho srazili na zem a odtáhli ho do koupelny, kde jej opakovaně bili a ohrožovali nožem.

Lákaly je miliony

Jeden z útočníků seniora řízl do palce, aby ho donutil říct, kde má schované peníze. Napadenému muži svázali ruce a nechali ho v uzamčené koupelně, zatímco prohledali chatu a odnesli z ní 1500 korun, mobilní telefon, powerbanku, notebook a několik drobností.

Nejvyšší trest 8,5 roku roku dostal Karalo, který podle obžaloby akci vymyslel a zorganizoval. Karalo má v trestním rejstříku 13 záznamů za násilnou trestnou činnost.

Tomi odešel od soudu s trestem 6,5 roku vězení a Bartoš dostal pět let a pět měsíců. U Tomiho soudce zohlednil doznání i projevenou lítost, u Bartoše také jeho dosavadní trestní bezúhonnost.

Karalo řekl, že tip na vyloupeni chaty dostal od známého, u kterého bydlel na Olomoucku. „Měl mít (poškozený) doma čtyři až pět milionů korun z prodeje bytu a pozemků,“ uvedl Karalo.

Dvojice k sobě přibrala třetího

Dvojice chtěla chatu několikrát vykrást, avšak majitel byl pokaždé doma. Karalo poté odjel zpět na Slovensko a po nějaké době se rozhodl, že se chatu v Radíkově pokusí znovu vykrást. Po cestě přibral Tomiho a Bartoše, se kterými časně ráno vyrazil k chatě v Radíkově. Poškozený měl každý den ráno běhat, bohužel byl ale doma,“ řekl Karalo.

Trojice se k chatě přiblížila ze dvou stran. Když Karalo pronikl do chaty, tak senior už prý po úderech Tomiho ležel na zemi. Zloději muže odtáhli do koupelny a pustili se do prohledáváni pokoje. Vinu za zbití důchodce v koupelně házeli obžalovaní jeden na druhého.

Napadený muž utrpěl četná zranění včetně zlomenin žeber, zhmožděnin na hlavě a tržných ran. Lékaři upozornili, že způsob a razance útoku mohly vést k život ohrožujícím zraněním, jako jsou fraktury v obličeji nebo nitrolební krvácení.

Poškozený vznesl požadavek na odškodnění ve výši půl milionu korun, soudce ho kvůli chybějícím posudkům odkázal na občanskoprávní řízení.

Karalo a Tomi podle státního zástupce v roce 2023 spáchali podobnou loupež na Brněnsku, kde vnikli do rodinného domu starších manželů a muže opakovaně napadli, a to i krumpáčem do hlavy. Krumpáč s sebou měli i při loupeži v Radíkově. „Vše nasvědčuje tomu, že jsou schopni proti starším lidem postupovat poměrně agresivně,“ uvedl státní zástupce.

