Loutkáři z celé republiky zamíří do Přerova na tradiční setkání

Do Přerova se tento týden sjedou loutkáři na celostátní přehlídku amatérských divadel Loutkářské letnice. Divákům se představí deset souborů z Česka. Na programu jsou nejen divadelní představení, ale i besedy, řekla ČTK Marie Veřmiřovská, principálka hostitelského divadla Přerovský kašpárek, které patří k nejstarším v Česku.
Přehlídka začne v pátek a potrvá do neděle, všechna představení budou přístupná také veřejnosti. Do Přerova zamíří soubory například z Plzně, Rakovníku či Valašského Meziříčí. Mnoho z nich se na přehlídku vrací opakovaně. "Pravidelně k nám jezdí soubory z Prahy a i letos přijedou dva - jedno z Kobylis a druhé z Hostivaře. A co se týká vzdálenosti, tak nejdál to k nám má divadlo z Hlinska, které zde ještě nikdy nehrálo," uvedla principálka.
Přehlídku zahájí v pátek dopoledne představení prostějovského loutkového divadla s názvem Kašpárek a myši. Následovat bude představení Červená karkulka loutkářů z Českých Budějovic. Rakovnické divadlo do Přerova doveze Čtyři pohádky o jednom drakovi a divadlo z Hlinska na Chrudimsku pohádku Čert a Káča. Malí i velcí diváci se mohou těšit také na pohádku Dušička z vodníkova hrníčka v podání souboru z Vysokého Mýta či na Kašpárka a ježibabu od hostivařského divadla. Loutkáři z Valašského Meziříčí si pro letnice připravili Pekelné námluvy.
Pro loutkáře samotné jsou podobná setkání inspirativní. "Je to pro nás důležité setkání, je to taková výměna zkušeností mezi soubory. Každá loutková scéna to má trochu jinak, každá má jiné prostory. Je vlastně s podivem, že všechny scény hrají a že děti chodí," uvedla Marie Veřmiřovská. Podotkla přitom, že i samotní diváci si mohou užít každé představení - jedno divadlo jej například odehraje s maňásky, druhé s jinými typy loutek. "Je to takové vzájemné poznávání toho, co se v divadle dá udělat," dodala principálka. Připraveny budou také besedy s loutkoherci Jaroslavem Vidlářem a Martinem Kláskem, vzpomínat budou na práci s Františkem z Kouzelné školky a Spejblem a Hurvínkem.
V Přerově se přehlídka Loutkářské letnice každoročně střídá se setkáním sokolských loutkových divadel. Přerovské loutkové divadlo vzniklo v roce 1915 jako domácí loutkové divadlo Josefa Horneka. Bylo jednou z prvních loutkových scén na Moravě. Od roku 1936 působí na scéně v sokolovně u Bečvy. Jeho působení od té doby přerušily dvě události - druhá světová válka a ničivé povodně v roce 1997, kdy se celé jeviště i hlediště ocitlo pod vodou. Provoz byl poté obnoven v roce 2000. Na krátkou dobu bylo uzavřeno i v době pandemie koronaviru.
Divadlo podle principálky vlastní téměř 300 loutek, mnoho z nich se řadí mezi historické exponáty. Disponuje kapacitou 164 míst.