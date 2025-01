Olomouc vyřizuje povolení pro malou hokejovou halu, bude stát až čtvrt miliardy

12:02

Až skončí letošní letní sezona ve venkovním areálu olomouckého plaveckého stadionu, začne se nachylovat i osud malé hokejové haly, která s ním těsně sousedí. Demolice je jedním z kroků, které mají město přivést k druhé ledové ploše a zázemí s parametry pro soutěže mladých hokejistů a dalších sportovců včetně veřejnosti. Hotovo by mohlo být do dvou let.