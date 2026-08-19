Při posledních nátěrech dřevěných prvků se řemeslníkům podařilo lépe odkrýt ornamentální kresby v horní části stavby, o jejichž spojitosti s Mánesem se na zámku dlouhodobě spekulovalo. Konzultace s odborníky z Akademie věd ČR a Národní galerie Praha správcům zámku souvislost potvrdily.
„O Mánesově zapojení do vzniku oranžerie vypovídá rovněž dochovaná korespondence. Z dopisů mezi hrabětem Augustem Alexandrem Silva-Taroucou a Josefem Mánesem víme, že malíř na podobě oranžerie spolupracoval,“ uvedla mluvčí Vlastivědného muzea v Olomouci, pod které zámek spadá, Martina Vysloužilová.
Hrabě Mánesa propojil s tehdy nastupujícím architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem, pro kterého patřila oranžerie k raným pracím.
„O Mánesově podílu na podobě oranžerie jsme věděli především díky dochovaným dopisům. U ornamentální výzdoby jsme ale dlouho pracovali spíše s domněnkou. Nyní máme díky konzultacím s odborníky potvrzeno, že skutečně souvisí s Mánesovou prací,“ řekl kastelán zámku Čechy pod Kosířem Martin Váňa.
Malíř nepracoval pouze na ornamentální výzdobě. Z korespondence vyplývá, že navrhoval také erby umístěné nad vstupním portálem oranžerie. Právě ty spolu s ornamenty patří k dodnes viditelným připomínkám jeho působení v Čechách pod Kosířem.
„Oranžerie je nádherný prostor, který chceme využívat naplno. V současnosti například projektujeme klimatizaci, s níž počítáme v další etapě oprav zámku. Ta by měla začít příští rok,“ nastínil ředitel muzea Jakub Ráliš.
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Zámek vystavuje „českou Monu Lisu“. Kdo je Mánesova Josefina, se stále neví
V zimě oranžerie slouží k přezimování mobilní zeleně ze zámeckého areálu. Během sezony se proměňuje v prostor pro koncerty, divadelní představení a další kulturní a společenské události.
„Prosklená architektura a propojení s parkem vytvářejí krásnou atmosféru pro svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Proto jsme nyní otevřeli další termíny pro zájemce, kteří by chtěli svou událost uspořádat právě tady,“ dodal kastelán. Oranžerii mohou poznat také běžní návštěvníci. Její historii, architekturu i souvislosti se slavným malířem přibližují komentované prohlídky zámeckého parku.
Klasicistní zámek Čechy pod Kosířem obklopuje anglický park o rozloze 21,5 hektaru. Jeho historie je úzce spojena se šlechtickým rodem Silva-Tarouca a Josefem Mánesem, který zde v letech 1849-1870 pravidelně pobýval a tvořil. V sezoně 2026 jej navíc připomíná mimořádná zápůjčka jednoho z jeho nejslavnějších děl – obrazu Josefina.
V létě je zámek otevřen denně od 9 do 17 hodin, zámecký park pak od 7 do 18 hodin. Zámek Čechy pod Kosířem je ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci, příspěvkové organizace Olomouckého kraje.