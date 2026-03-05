Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Ondřej Zuntych
  16:02aktualizováno  16:02
Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích čtenářů zaujala také v Nizozemsku, odkud světoznámý raně renesanční malíř pocházel. Hnilova Poslední zahrada pozemských rozkoší má již čtvrtý náklad, prodalo se už 10 tisíc výtisků.
Spisovatel Marek Hnila.

Spisovatel Marek Hnila. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Momentka z vytváření obálky knihy Poslední zahrada pozemských rozkoší od Marka...
Kniha Poslední zahrada pozemských rozkoší.
Spisovatel a fotograf Marek Hnila
Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší
5 fotografií

Po několika českých dotiscích bude následovat překlad do angličtiny a nizozemštiny. Dialog dvou postav zasazený do postapokalyptické Olomouce dostal i podobu rozhlasové hry. Poslední zahrada pozemských rozkoší vyšla na konci listopadu a od té doby už má čtvrtý náklad. Dohromady se prodalo 10 tisíc výtisků.

„Tak velký ohlas u českých čtenářů jsem popravdě neočekával. Kniha je přitom netradiční, jde o divadelní hru psanou takovým shakespearovským jazykem a uznávám, že je to docela složité na pochopení. Na druhou stranu takto k metaforám přistupoval asi i sám Bosch, což jsme chtěli prezentovat,“ říká třicetiletý spisovatel.

Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší

Jeho dramatický text je zasazený do světa po událostech Boschova pekla z jeho slavného triptychu Zahrada pozemských rozkoší. Místem je Olomouc a postavami jediné dvě přeživší postavy Fotograf a Malířka. Skrze jejich rozpravy autor zkoumá nadčasová témata lásky, umění, smrti, předurčení a lidské empatie.

„Bosch mě zaujal hned. Ta krása znázornění symbolismu a nekonečných metafor dává pozorovateli – a v případě mé knihy čtenáři – něco, co si může přizpůsobit vlastním zkušenostem. Přináší to spoustu otázek, ale překvapivě i odpovědí o tom, co je v životě skutečně důležité,“ říká Hnila.

Původně přitom příběh napsal jako prózu. Později ale formu změnil. Klasický způsob vyprávění mu přišel příliš vysvětlující a nevedl čtenáře k přemýšlení.

Kniha Poslední zahrada pozemských rozkoší.

I přes větší náročnost, kdy například chybí děj, se knize povedlo lidi zaujmout. „Je to vlastně částečně poezie. Přečtu si to ještě několikrát a pokaždé to bude jiná kniha,“ hodnotí čtenáři dílo v Databázi knih.

„Přestože je příběh zasazený do zničeného světa, jeho hlavním tématem je naděje: možnost najít opravdovost tam, kde zůstaly už jen trosky,“ zní další ocenění.

O novou českou knihu inspirovanou dílem malířského mistra se začala zajímat také nizozemská média. Článek mu věnovaly portály DTV Nieuws a Omroep Brabant.

„Příběh se odehrává v Olomouci a týká se dvou lidí, kteří zůstanou po konci světa. Marek se tímto způsobem pokusil přeložit Boschův triptych z obrazu do textu,“ všímá si televizní a radiová stanice ze Severního Brabantska.

Kniha, film i rozhlasová hra. Z Hané v nich bude útočiště posledních lidí na Zemi

Tip mohl podle Hnily přijít i od Bohumila Vurma, který se podílí na budování a rozšiřování mezinárodního centra Jheronimus Bosch Art Center v malířově rodném městě.

Téma knihy Hnila rozvíjí i jinak. V Nizozemsku chystá s pomocí Olomouce a jejího partnerského města Veenendaal výstavu fotografií inspirovaných Boschovým surrealismem.

Letos by rád se svým štábem dokončil film natáčený v krajském městě a vznikla také rozhlasová hra.

Lidé chtějí u knih jen relaxovat, ne přemýšlet, říká spisovatel Hnila

Hlavními hlasy audioadaptace jsou Štěpán Gajdoš a Tereza Munnigh, režie se ujala Zuzana Dovalová. „Rozhlasové zpracování je hotové, má nádherný hudební podklad. Ven půjde v polovině roku. Ještě předtím asi ještě vydáme elektronickou knížku, protože je po ní velký hlad,“ představil plány Hnila.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Noc pivovarů startuje za 50 dní. Účast už potvrdily téměř čtyři desítky pivovarů ve třech krajích

Pivovary nabízejí pestrou škálu nápojů.

Pivovary s tradicí víc než 150 let i minipivovar založený před měsícem. I ty otevřou své brány návštěvníkům při dubnové Noci pivovarů. Postupně odhalují podrobnosti k připravovanému programu a...

5. března 2026

Na Hlinecku ulétl největší a nejdražší papoušek světa, pátrá po něm i znalec

Z voliéry ve Studnicích na Hlinecku uletěl pár vzácných papoušků z rodu...

Již několik dnů probíhá pátrání po arovi hyacintovém, který ulétl chovateli na Hlinecku. Do hledání ptáka, který patří k největšímu a nejdražšímu papouščímu druhu, se zapojil také expert Norbert...

5. března 2026  16:42

Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji předloni klesly na 4,7 mld. Kč

ilustrační snímek

Výdaje na výzkum a vývoj ve Zlínském kraji v roce 2024 meziročně klesly o 4,3 procenta na 4,7 miliardy korun. O rok dříve činily 4,9 miliardy Kč. ČTK to...

5. března 2026  14:48,  aktualizováno  14:48

I turisté chtějí v Adršpachu klid. Plán na stavbu hotelu může skončit u soudu

Lázně Pramen Adršpach. Komplex podle návrhu architekta Josefa Pleskota má...

Investoři a developeři zamýšleného rozlehlého hotelu v Adršpachu na Náchodsku ve středu poprvé předstoupili před místní obyvatele. Společnost Crescon s majitelem pozemku je přesvědčovali, že mají s...

5. března 2026  16:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Galerie Benedikta Rejta v Lounech slaví 60. výročí mimořádným programem

ilustrační snímek

Galerie Benedikta Rejta v Lounech oslaví 60. výročí své existence týdnem mimořádných programů. Po dnešní akci VIVAT! Večer pro galerii, na které se setkají...

5. března 2026  14:39,  aktualizováno  14:39

Rekonstrukce části památkově chráněné radnice v Rakovníce je téměř hotová

ilustrační snímek

Rekonstrukce části prostor památkově chráněné rakovnické radnice na Husově náměstí je téměř hotová. Některé agendy, například platby za odpady nebo vyřizování...

5. března 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Generální ředitel společnosti HONOR v centru pozornosti na veletrhu MWC 2026, zatímco robotický telefon sklízí chválu za svou inovativnost a integraci inteligence

5. března 2026  16:09

Agresivní muž blokoval MHD, se staženými kalhotami zmateně pobíhal po zastávce

Muž pod vlivem drog blokoval MHD

Pozdvižení na autobusové zastávce Kačerov v Praze vyvolal v úterý večer agresivní muž. Podle svědků napadal kolemjdoucí a bránil v odjezdu autobusu, do kterého se následně snažil dostat násilím. Na...

5. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Naděje ve zničeném světě. Spisovatele inspiroval Bosch a zaujal i v Nizozemsku

Spisovatel Marek Hnila.

Není to snadné čtení, přesto má nová kniha Marka Hnily inspirovaná obrazem Hieronyma Bosche pozitivní ohlasy. Autor žijící ve Šternberku na Olomoucku napsal divadelní hru, která kromě domácích...

5. března 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Ve Veselí nad Moravou vrcholí po deseti letech obnova náměstí Míru

ilustrační snímek

Obnova náměstí Míru ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku po deseti letech vrcholí. Město tam zahajuje třetí a poslední etapu úprav, která zahrnuje vybudování 83...

5. března 2026  14:29,  aktualizováno  14:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tachovsko usiluje o to, aby bylo zahrnuté mezi strukturálně znevýhodněné oblasti

ilustrační snímek

Tachovsko, které bylo do roku 2013 hospodářsky a sociálně postiženým regionem s větší podporou od státu, usiluje o to, aby ho vláda kvůli vysokému počtu...

5. března 2026  14:26,  aktualizováno  14:26

V Pardubickém kraji se lyžuje na horách, méně už v nižších oblastech

ilustrační snímek

Horská lyžařská střediska v Pardubickém kraji mají stále dobré sněhové podmínky. Na svazích je někde i metrová vrstva. Teplé počasí ale ovlivnilo některé níže...

5. března 2026  14:18,  aktualizováno  14:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.