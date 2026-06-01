Matěj Olmer představí v Olomouci výstavu inspirovanou Baudelairovou básní

Témata smrti, pomíjivosti, fyzického rozkladu i neustálé proměny zkoumá výstava prací malíře a streetartového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina bude od 10. června do 31. srpna v industriálním prostoru SOMA - Centra pro současné umění a psychoterapii v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem 2026, jehož letošní ročník nese podtitul Tady jsme!, sdělila dnes ČTK ředitelka festivalu Romana Junkerová.
Olmerova instalace navazuje na dlouhodobé motivy jeho tvorby. Název odkazuje ke stejnojmenné básni Charlese Baudelaira. "Prostor výstavy metaforicky připomíná vnitřek hrobu či svět řízený osudem, v němž se divák pohybuje mezi velkoformátovými plátny vytvářejícími kompaktní, téměř organickou strukturu," uvedla Junkerová.
Pro Olmera je podle organizátorů výstavy charakteristická intuitivní práce s gestem, vrstvením a výraznou barevností. Inspiraci nachází nejen v malířských postupech a principu koláže, ale také ve vlastní básnické tvorbě. Kromě galerijních projektů se dlouhodobě věnuje intervencím ve veřejném prostoru. Mezi jeho známé realizace patří například velkoformátová malba Krajina posedlá tmou vytvořená pro stanici metra Florenc v Praze.
Prostor SOMA, kde bude výstava instalovaná, je komunitním projektem podporovaným Fakultní nemocnicí Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Centrum propojuje současné umění, psychoterapii a komunitní aktivity. Zaměřuje se na sdílení zkušeností, vzdělávání a práci s různými podobami traumatu prostřednictvím uměleckých forem. Sídlí v industriálním objektu architekta Bedřicha Rozehnala v severovýchodní části nemocničního areálu.