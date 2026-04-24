MDO chystá inscenaci o Zdeně Mašínové, tvůrci se setkali s představitelkou

Autor: ČTK
  8:35aktualizováno  8:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Osudy žen rodiny Mašínů se stanou hlavním námětem připravované inscenace Moravského divadla v Olomouci s názvem Jejich sestra. Jednou z předloh je Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na Západ. Tvůrci se s ní v těchto dnech také sešli, žije v domově pro seniory v olomoucké části Chválkovice. Premiéra inscenace se odehraje 15. května, sdělila ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová.

Režie se ujal Jan Janča, setkání se Zdenou Mašínovou bylo podle něj zásadním tvůrčím momentem. "Paní Mašínová i její rodina jsou velmi důležitou součástí našich dějin a sama při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny Mašínů šířilo mezi mladými lidmi. Tématu inscenace se vždy věnuji maximálně do hloubky, ale osobní zkušenost nikdy nic nenahradí," podotkl Janča.

Zdena Mašínová je dcerou člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí. Mašínovou kvůli činnosti bratrů režim perzekvoval. V říjnu 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Nová komorní činoherní inscenace Jejich sestra se soustředí i na osudy dalších žen z nejbližšího okolí bratří Mašínů a otvírá tak dosud opomíjenou perspektivu této historické kapitoly. "Osudy otce a bratrů Zdeny Mašínové mladší výrazně zasáhly do dějin 20. století a téměř každý se s nimi alespoň v hodinách dějepisu někdy setkal. My jsme se ale rozhodli zaměřit na osudy ženských hrdinek z toho rodu, které ve svých životech prokázaly nejedenkrát obrovskou odvahu a odhodlání, čelily perzekuci ze strany nacistického i komunistického režimu a musely se vyrovnat se smrtí svých blízkých," uvedla dramaturgyně Tereza Matějková. Poukázala i na to, že Zdena Mašínová starší o život přišla ve vězení.

V inscenaci diváci uvidí Vladimíru Včelnou, Lenku Kočišovou, Vlastu Hartlovou, Miroslava Černého, Jaroslava Krejčího a Kristínu Jurkovou s Janem Ťoupalíkem. "Novou inscenaci chceme věnovat babičce Emmě, matce Zdeně a dceři Zdeně mladší, se kterou jsme měli možnost se osobně setkat, což byl neuvěřitelně silný zážitek. Na jejich osudy by se rozhodně nemělo zapomenout. Celou inscenaci připravujeme s Pamětí národa a jsme rádi, že se s nimi můžeme podílet na uchovávání vzpomínek našich pamětníků," dodala Matějková.

Premiéra nového divadelního kusu se odehraje v Malé kulturní scéně Sedmička a půjde o vůbec první premiéru v tomto prostoru.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Sjezd lidovců v Ostravě bude diskutovat o změně stanov a směřování strany

ilustrační snímek

Po zvolení nového předsednictva budou dnes lidovci na ostravském sjezdu měnit stanovy a diskutovat o novém směřování strany. Nový předseda - jihomoravský...

25. dubna 2026,  aktualizováno 

Policisté hledají 67letého muže z Nymburka, je silný diabetik

ilustrační snímek

Policisté hledají 67letého Milana Holuba z Nymburka, který je silný diabetik. Pohřešovaný je od dnešního odpoledne, kdy se měl dostavit na dialýzu. Může být...

24. dubna 2026  23:32,  aktualizováno  23:32

Policie v Třebíči odhalila v týdnu tři padělané řidičáky. Pomohl alkohol

Zadržené padělané řidičské průkazy.

Policisté v Třebíči v posledním březnovém týdnu odhalili tři padělané řidičské průkazy. Šlo o padělky řidičských oprávnění cizích států, které tamní policisté zabavili při dopravních kontrolách a...

24. dubna 2026  22:32,  aktualizováno  22:32

Příběh Gerty Schnirch představili tvůrci v Ústí nad Labem v kontextu dějin

V Ústí nad Labem dnes tvůrci představili film Gerta Schnirch, který vznikl podle románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Emotivní příběh zasadili do kontextu...

24. dubna 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Na Žďársku hořely mladé stromky a tráva. V kraji jde o sedmý požár za týden

Na Žďársku hořely stromky a tráva, požár je zlikvidovaný

Hasiči odpoledne likvidovali požár trávy a mladých stromků u Skřinářova na Žďársku. Na síti X uvedli, že na pomoc museli přivolat i vrtulník. Oheň zasáhl plochu 16 hektarů. Hasiči vyhlásili třetí ze...

24. dubna 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

SZ: Kauzu ve FN Olomouc převzalo vrchní zastupitelství, škoda je přes 150 mil.

ilustrační snímek

Kauzu operací pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu ve Fakultní nemocnici Olomouc převzalo od krajských žalobců tamní vrchní státní zastupitelství....

24. dubna 2026  17:06,  aktualizováno  17:06

U Benešova srazil vlak člověka, provoz na koridoru Praha-Benešov byl zastavený

ilustrační snímek

U Benešova dnes odpoledne srazil vlak člověka, muž nehodu nepřežil. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Benešovem byl zhruba na hodinu přerušený, poté...

24. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:36

Soud potvrdil vinařství pokutu za falšování, řediteli vadí tajná databáze inspekce

ilustrační snímek

Třímilionovou pokutu pro Vinařství Ludwig, kterou uložila v roce 2022 Státní zemědělská a potravinářská inspekce za falšování vína, potvrdil i Nejvyšší správní soud. Zamítl totiž kasační stížnost....

24. dubna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Drobné kadeřnice, obří psi. V pražských Letňanech se ukáže drsná realita groomingu

Za zhruba dva týdny započne akce GrooMasters Prague v PVA Expo Praha.

Profesionální psí kadeřníci se o víkendu 8. až 10. května potkávají v hlavním městě na soutěži zvané GrooMasters. Svou preciznost a umění ve střihu psí srsti – groomingu – přijede předvést na dvě stě...

24. dubna 2026  18:15

Jarní slavnosti v Napajedlech nabídnou řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících

ilustrační snímek

Jarní slavnosti v Napajedlech na Zlínsku nabídnou v sobotu 2. května farmářský a řemeslný trh, hudbu i jízdu na ponících. Program pro dospělé i děti začne na...

24. dubna 2026  16:23,  aktualizováno  16:23

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Plzeň opraví budovu ředitelství zoologické zahrady, potřebuje zateplit

ilustrační snímek

Plzeň opraví za desítky milionů korun budovu ředitelství Zoologické a botanické zahrady města Plzně vedle lochotínského amfiteátru. Desítky let starý objekt...

24. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Měření v Libereckém kraji nezachytila žádný pohyb budov v blízkosti dolu Turów

ilustrační snímek

Čidla, která v Libereckém kraji už rok měří pohyb budov v blízkosti polského hnědouhelného dolu Turów, zatím žádný pohyb nezachytila. ČTK to dnes řekl náměstek...

24. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

