MDO chystá inscenaci o Zdeně Mašínové, tvůrci se setkali s představitelkou

Osudy žen rodiny Mašínů se stanou hlavním námětem připravované inscenace Moravského divadla v Olomouci s názvem Jejich sestra. Jednou z předloh je Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na Západ. Tvůrci se s ní v těchto dnech také sešli, žije v domově pro seniory v olomoucké části Chválkovice. Premiéra inscenace se odehraje 15. května, sdělila ČTK mluvčí divadla Vlasta Pechová.
Režie se ujal Jan Janča, setkání se Zdenou Mašínovou bylo podle něj zásadním tvůrčím momentem. "Paní Mašínová i její rodina jsou velmi důležitou součástí našich dějin a sama při našem setkání apelovala na to, aby se poselství rodiny Mašínů šířilo mezi mladými lidmi. Tématu inscenace se vždy věnuji maximálně do hloubky, ale osobní zkušenost nikdy nic nenahradí," podotkl Janča.
Zdena Mašínová je dcerou člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad se v roce 1953 postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce a za dramatických okolností se probili na Západ. Při jejich akcích zemřelo šest lidí. Mašínovou kvůli činnosti bratrů režim perzekvoval. V říjnu 2023 obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Nová komorní činoherní inscenace Jejich sestra se soustředí i na osudy dalších žen z nejbližšího okolí bratří Mašínů a otvírá tak dosud opomíjenou perspektivu této historické kapitoly. "Osudy otce a bratrů Zdeny Mašínové mladší výrazně zasáhly do dějin 20. století a téměř každý se s nimi alespoň v hodinách dějepisu někdy setkal. My jsme se ale rozhodli zaměřit na osudy ženských hrdinek z toho rodu, které ve svých životech prokázaly nejedenkrát obrovskou odvahu a odhodlání, čelily perzekuci ze strany nacistického i komunistického režimu a musely se vyrovnat se smrtí svých blízkých," uvedla dramaturgyně Tereza Matějková. Poukázala i na to, že Zdena Mašínová starší o život přišla ve vězení.
V inscenaci diváci uvidí Vladimíru Včelnou, Lenku Kočišovou, Vlastu Hartlovou, Miroslava Černého, Jaroslava Krejčího a Kristínu Jurkovou s Janem Ťoupalíkem. "Novou inscenaci chceme věnovat babičce Emmě, matce Zdeně a dceři Zdeně mladší, se kterou jsme měli možnost se osobně setkat, což byl neuvěřitelně silný zážitek. Na jejich osudy by se rozhodně nemělo zapomenout. Celou inscenaci připravujeme s Pamětí národa a jsme rádi, že se s nimi můžeme podílet na uchovávání vzpomínek našich pamětníků," dodala Matějková.
Premiéra nového divadelního kusu se odehraje v Malé kulturní scéně Sedmička a půjde o vůbec první premiéru v tomto prostoru.