Meopta obnovila provoz. Navzdory požáru zruší podnikovou jednotku hasičů

Autor: iDNES.cz, ČTK
  10:52aktualizováno  10:52
Přerovský podnik Meopta v pondělí obnovil výrobu optických produktů pro průmyslové, vojenské a spotřební použití, kterou musel omezit po čtvrtečním požáru rozvodny zásobující areál elektřinou. Ten způsobil škodu 50 milionů korun, nikdo nebyl zraněn. Podle policie byla příčinou požáru technická závada na elektroinstalaci, do areálu nikdo nevnikl. Také vedení Meopty cizí zavinění vylučuje.
V pátek 17. dubna byli v Meoptě stále přítomní hasiči, kteří došetřovali požár z předchozího dne. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

V areálu Meopty hořela hlavní rozvodna. „Na místě bylo zjištěno, že budova byla řádně zabezpečena, bez známek násilného vniknutí a bylo vyloučeno, že by se v areálu pohybovaly cizí osoby,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová. Podle mluvčího hasičů Petra Běhala hasiči požár v přerovském podniku ve čtvrtek likvidovali až do večera, zásah trval pět hodin.

Mluvčí společnosti Lenka Kafková v pondělí potvrdila, že Meopta navzdory požáru na jaře ukončí činnost závodní jednotky profesionálních hasičů. V areálu podniku po dohodě s Hasičským záchranným sborem ČR zůstanou dobrovolní hasiči. Podle Kafkové měli závodní hasiči v Meoptě jen minimum výjezdů, i po jejich nahrazení dobrovolnou jednotkou bude zajištěn včasný zásah u mimořádných událostí.

O zabezpečení firem, které vyrábějí i materiál pro vojenské využití, se začalo více hovořit po březnovém požáru v pardubické zbrojovce LPP Holding, k němuž se přihlásila údajná protiizraelská skupina. Policisté dosud zadrželi deset lidí, viní je z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.

Oheň v LPP Holding, která vyrábí například drony pro Ukrajinu, napáchal škody za stamiliony korun. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že v Pardubicích šlo o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Meopta zaměstnává zhruba 1400 lidí, devadesát procent produkce exportuje. Vlastní ji nadnárodní investiční fond Carlyle Group, který koupil stoprocentní podíl v Meoptě v roce 2023 od rodiny Rausnitzů. Portfolio jeho zákazníků zahrnuje takřka celý svět od Spojených států amerických přes Evropu, Izrael a řadu asijských zemí.

Loni na jaře Meopta zahájila výrobu zaměřovacích technologií pro bojová vozidla pěchoty CV90, které britská skupina BAE Systems dodá armádám České republiky, Švédska, Dánska a Slovenska. Meopta má do roku 2030 vyrobit 500 zaměřovacích systémů pro obrněnce CV90.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

