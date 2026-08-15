Města a obce v Olomouckém kraji měly loni nejvyšší míru zadlužení v Česku

Dluhy čtyř stovek měst a obcí v Olomouckém kraji loni odpovídaly pětině jejich celkových příjmů, což byla ve srovnání s ostatními kraji nejvyšší míra zadlužení. Na každého z 631.000 obyvatel Olomouckého kraje připadlo v průměru 7937 korun obecního dluhu, celkový dluh obecních samospráv tak činil pět miliard korun. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.
Nejvyšší dluhy mezi městy a obcemi v Olomouckém kraji má dlouhodobě stotisícová Olomouc, je to hlavně kvůli miliardovým investicím spolufinancovaným z evropských fondů. Na konci loňského roku Olomouc vykázala dluhy 1,610 miliardy korun, meziročně byly nižší o 173 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2022, kdy byly poslední komunální volby, dluhy Olomouce vzrostly o 18 milionů korun.
Naopak výrazně v uplynulých čtyřech letech snížil svoji zadluženost Přerov. Zatímco v roce 2022 jeho dluhy obnášely zhruba 112 milionů korun, tak do konce loňského roku klesly na 3,3 milionu korun. Žádné dluhy dlouhodobě nemá Prostějov, který i vysoké investiční výdaje zatím dokázal financovat ze svého rozpočtu a finančních rezerv.
Vysoká zadluženost měst a obcí v Olomouckém kraji se v uplynulých čtyřech letech promítla v jejich průměrném ratingovém hodnocení, které bylo ve srovnání s ostatními kraji nejnižší. Jejich hospodaření odborníci vyhodnotili jako nejhorší ze všech krajů. "V rámci krajů měl (Olomoucký kraj) nejnižší podíl obcí s nejlepším hodnocením a zdaleka nejvyšší podíl obcí se špatným hodnocením," stojí v analýze CRIF.
Celkové roční příjmy měst a obcí Olomouckého kraje byly v uplynulých čtyřech letech v přepočtu na obyvatele mírně podprůměrné. Činily 36.155 korun a oproti celostátnímu průměru zaostávaly o 1502 korun na obyvatele ročně. Mezi lety 2022 a 2025 se příjmy obecních samospráv v kraji zvýšily o 23 procent.
Města a obce v Olomouckém kraji na konci loňského roku vykázaly 56procentní míru úspor, což je poměr objemu peněz na bankovních účtech k celoročním příjmům. Celostátní míra úspor činila 55 procent. Na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadly obecní úspory 22.084 korun, což odpovídalo průměru obcí všech krajů.
Ze svých celkových příjmů věnovaly obecní samosprávy v Olomouckém kraje v letech 2022 až 2025 na investice v průměru 31 procent ročně. Ve srovnání s ostatními kraji to byla šestá nejvyšší hodnota. Investiční výdaje v přepočtu na obyvatele v Olomouckém kraji činily 11.109 korun a byly o 208 korun nižší než průměr za obce všech krajů.
Investiční dotace pomohly obecním samosprávám v Olomouckém kraji s financováním kapitálových výdajů ve srovnání s ostatními kraji nejvíce. Na jejich objemu se podílely 28 procenty, průměr za obce všech krajů byl 22 procent. V průměru ročně získaly obce v Olomouckém kraji na investičních dotacích 3090 korun na obyvatele. Po kraji Vysočina to byla druhá nejvyšší částka.
Zadluženost statutárních měst v Olomouckém kraji (v mil. Kč) v letech 2018 až 2025
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Olomouc 1864 1726 1669 1643 1592 1522 1783 1610
Přerov 213,4 186,7 160,1 135,7 111,8 44,5 3,9 3,3
Prostějov 0 0 0 0 0 0 0 0
Zdroj: závěrečné účty statutárních měst