Města Hranice a Rögnitzlosau spojí projekt Společně za vodu a klima

Město Hranice na Chebsku spolu s německým městem Rögnitzlosau připravilo projekt Společně za vodu a klima. Je zaměřený na opatření k udržení vody v krajině i v intravilánu města, ale i na osvětu mezi veřejností a školními dětmi. Součástí projektu bude i obnova a odbahnění rybníka Trojmezí, pod kterým žijí přísně chráněné perlorodky říční, řekl dnes novinářům starosta Hranic Daniel Mašlár (nez.). Na prvním opatření se začne pracovat už letos na podzim a s dokončením se počítá do konce roku 2027.
"Na našich tocích, v Hranicích na několika místech, se vyskytuje kriticky chráněný živočich, perlorodka říční. Na vodním toku Rokytnice pod naším rybníkem stojí odchovna, která tam byla vybudována zhruba před deseti lety. A při posledním přívalovém dešti došlo k tomu, že naše nádrž přetekla, strhla se hráz a nekontrolovaně voda proudila do odchovny, strhávala s sebou sediment nebo části té hráze a vlastně ta perlorodka tam byla opravdu ohrožena. Tohleto by se mohlo stát kdykoliv znovu, proto to hlavní našeho projektu nebo tvrdé části toho projektu, je rekonstrukce nebo revitalizace rybníka," uvedl Mašlár
Projekt v Hranicích a Rögnitzlosau je podle jeho autorky Eriky Smrtové unikátní v tom, že se nezaměřuje na vodu buď v krajině nebo ve městě, ale v obou lokalitách zároveň. Součástí projektu je i zapojení veřejnosti. Vznikne přeshraniční výukový program a u rybníka Trojmezí se vybuduje edukační centrum, které má být zázemím pro školy a pro vzdělávání.
Náklady na české straně projektu budou okolo 30 milionů korun, z čehož 85 procent uhraní dotace z přeshraničního programu Interreg a od státu. Většina peněz padne na revitalizaci rybníka, který se nejen odbahní a získá novou, pevnější hráz, ale kolem něj vzniknou i chodníčky, hrací prvky, přibude zeleň i stromy. Ve městě zase projekt předpokládá drobnější opatření takzvané modrozelené infrastruktury, která se zabývá vodou a zelení v intravilánu.
Na německé straně společný projekt podpoří obnovu a záchranu tamějších mokřadů, které vysychají a tím se omezují podmínky pro život často chráněných druhů živočichů a rostlin.
Podle Smrtové je ochrana vody a její zadržení v krajině v okolí Hranic u Aše velmi důležitá i z toho pohledu, že Hranice leží na náhorní plošině, a tak jediná voda, která se do tohoto území dostane, je z deště, a pokud se nezadrží, tak odtéká jinam. S rostoucím suchem a horky tak některé malé toky v okolí Hranic vysychají někdy už v květnu.