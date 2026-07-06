Města výrazně nerozšířila bytový fond, soustředila se na opravy

Radnice v Olomouci, Prostějově a Přerově v uplynulých čtyřech letech výrazně nerozšířily městský bytový fond. Města peníze investovala hlavně do rekonstrukcí bytů ve svém majetku či přípravy stavby nových bytových domů, která se ovšem neobejde bez podpory státu. Bytová výstavba v Olomouckém kraji tak byla hlavně v režii soukromých investorů. Vyplývá to z ankety ČTK.
Například Přerov vlastnil před čtyřmi lety 1401 bytů. "V průběhu volebního období došlo k rozšíření bytového majetku města o osm bytových jednotek v objektu Pasáž, který město odkoupilo jako strategickou nemovitost v centru města. Současně se město zaměřilo na obnovu stávajícího bytového fondu," řekla ČTK mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
V roce 2022 bylo v Přerově kvůli nevyhovujícímu stavu neobyvatelných 127 městských bytů. "Díky systematickým rekonstrukcím se podařilo přibližně 100 z těchto bytů vrátit do užívání a nabídnout je občanům města. Přestože celkový počet bytů se změnil jen minimálně, výrazně vzrostl počet bytů skutečně dostupných pro bydlení," uvedla Chalupová.
Prostějov na začátku tohoto volebního období vlastnil 1157 bytů a stejný počet jich má i nyní. "Město se nesoustředilo na novou bytovou výstavbu, ale prioritně na obnovu a modernizaci stávajícího bytového fondu," řekla ČTK mluvčí radnice Jana Gáborová. Prostějov připravil například rekonstrukci bytových domů na adrese Šárka 9 a 11 s celkem 88 byty. Investice směřovaly také do zateplení, oprav střech a technické zhodnocení bytových objektů. "Tyto projekty jsou zaměřeny především na zkvalitnění bydlení a prodloužení životnosti bytového fondu," dodala.
Olomouc vlastní 1605 městských bytů a jejich počet je nižší než na začátku volebního období. "V roce 2022 došlo k převodům zhruba 450 městských bytů do vlastnictví nájemců, kteří měli již dříve uzavřeny budoucí kupní smlouvy a dohody o narovnání. Jednalo se o dlouhodobě plánovanou akci, bez reálné možnosti tyto byty ponechat v majetku města," řekl ČTK mluvčí radnice Jan Horejš.
Olomoucká radnice nyní rekonstruuje dům na Dolním náměstí. Díky investici za 86 milionů korun v něm vznikne 21 bytů. Dalším projektem je novostavba polyfunkčního bytového domu v Janského ulici, ve kterém bude 29 nájemních bytů. Náklady včetně DPH činí 180 milionů korun, část pokryje dotace a zvýhodněný úvěr od Státního fondu podpory investic. Stavba má být zahájena letos v létě a dokončena o dva roky později.
Přerov připravuje přestavbu bývalého hotelu Strojař na dům s 80 nájemními městskými byty. "Probíhá projektová příprava, předpokládané investiční náklady se pohybují kolem 450 milionů korun," řekla Chalupová. Radnice v Prostějově zvažuje družstevní bydlení. "V současné době probíhá zjišťování zájmu občanů o družstevní formu bydlení, která by mohla představovat jednu z cest k dostupnějšímu pořízení vlastního bytu," řekla Gáborová.