Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Ondřej Zuntych
  6:32aktualizováno  6:32
Nové zásady spolupráce s investory připravuje město Olomouc. Samospráva by dostala příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů, stavebníci zase příslib co nejhladšího průběhu výstavby. Soukromý sektor se však staví proti tomuto návrhu. Považuje ho za nesystémový, chaotický, a podle developerů navíc povede k citelnému zdražení bytů.

Vizualizace budoucí podoby olomoucké multifunkční čtvrtě Šantovka District, která vznikne u stávající nákupní Galerie Šantovka. | foto: Redstone

V minulém volebním období pokus zavést takzvané investorské kontribuce neprošel, nyní ho Olomouc projednává znovu.

Obecně je smyslem spoluúčast investorů na nákladech města spojených s výstavbou jejich projektů.

„Pro město je to poměrně důležité, protože se tu aktuálně chystají plány na velké množství stavebních záměrů pro mnoho obyvatel. Město chce pomocí kontribucí zajistit zkvalitnění přípravy procesu akcí a také získat spolufinancování na vyvolanou infrastrukturu, aby nedopadla primárně jen do jeho rozpočtu,“ řekl náměstek olomouckého primátora Tomáš Pejpek (za ProOlomouc v koalici s Piráty), jenž má na starosti územní rozvoj.

Stavebníci ale namítají, že budování veřejného prostoru není jejich starost. „Většinou už dávno v rámci svých projektů budují veřejná prostranství a komunikace, které předávají obcím za symbolickou cenu. Jsou stále ochotnější budovat i další veřejnou infrastrukturu, myslí například na školy a školky. Provozování veřejné infrastruktury a péče o ni by však měly být jednoznačně záležitostí samospráv,“ uvedl za olomouckou společnost Redstone Real Estate její mluvčí Ivo Vysoudil.

K hrazení veřejných služeb má podle něj sloužit podíl z daní, ten však zvýhodňuje větší města, než je Olomouc.

V Olomouci přibudou tisíce nových bytů, kvůli ceně za metr budou spíše menší

„Politici nejsou schopni tuto systémovou vadu odstranit, místo toho vzniká pokus řešit problém lokálními kontribucemi. S takovým chaotickým přístupem nesouhlasíme. Je potřeba buď reformovat rozpočtové určení daní, nebo zavést novou daň, která bude plošná, a tím i spravedlivá a transparentní,“ dodal mluvčí.

Namísto zjednodušení další byrokracie

Redstone vlastní developer Richard Morávek, který je spolu s dalšími zástupci společností členem Sdružení olomouckých stavitelů a architektů.

„Olomouc už dnes patří mezi města s velmi složitým a zdlouhavým povolovacím procesem. Namísto zjednodušení a podpory investic přichází další vrstva byrokracie bez jasné předvídatelnosti,“ uvedl za sdružení jeho tajemník Radim Kašpar.

Žití v Green Wall? Místo luxusního bydlení jen problémy, lidé zvažují žalobu

Konkrétní podoba návrhu se nyní dále debatuje, investoři předali městu připomínky. Diskuse má i politický rozměr, ostatně nová pravidla by schvalovalo zastupitelstvo.

„Poplatek až 1 500 korun za metr čtvereční hrubé plochy znamená, že nové byty mohou zdražit o stovky tisíc korun. Zní to jako drobnost, ale pro rodinu, která si pořizuje první bydlení, je to často rozdíl mezi hypotékou, kterou zvládne, a kterou už neutáhne,“ reagoval opoziční zastupitel Martin Major (ODS) s tím, že ceny bytů v krajském městě rostou a průměrně se nyní pohybují kolem 89 tisíc korun za metr čtvereční.

„Dopad by nakonec nesli především kupující, což by jen prohloubilo současné napětí na trhu s bydlením,“ sdělil Ivo Vysoudil.

Případné zvýšení by se pravděpodobně pohybovalo v rozmezí jednoho až dvou procent ceny bytu. Pejpek upozorňuje, že je na každém obchodníkovi, zda příspěvek promítne do nákladů celý, nebo si o něj částečně poníží marži.

„Město namíchalo nejtvrdší koktejl“

„Mimo to se v Olomouci nemalá část bytů staví jako investiční, lidé s nižšími a středními příjmy na ně nedosáhnou ani s hypotékou, takže tam, kde máme problém s dostupností, to situaci výrazně neovlivňuje. Myslím, že debata o zdražení je do určité míry zástupná,“ podotkl náměstek.

„Olomouc postupuje naprosto stejně jako řada jiných měst. Tento druh plánovacích smluv včetně kontribucí předjímá nový stavební zákon, takže se jen řídíme běžnou legislativou,“ zmínil Pejpek.

Případy z jiných měst se různí. Zatímco třeba Praha vybrala po dvou letech platnosti kontribucí kolem dvou miliard korun, v Hradci Králové naráží snahy o jednotnou podobu plánovacích smluv na odpor.

Spor o zásadách spolupráce s investory se v Hradci vyostřuje, ODS je proti

Developeři navrhují počkat. „Pokud by šlo o jednoduchý, transparentní a celostátně jednotný systém, jaký funguje v některých západoevropských zemích, mohl by být přínosem pro všechny strany – města, investory i obyvatele. V současné podobě je však olomoucký návrh nastaven jako koktejl nejtvrdších možných přístupů,“ míní Vysoudil a varoval, že kapitál může v případě velkých překážek odejít jinam.

Přijetí pravidel pro developery má Olomouc ve svém programovém prohlášení. To teď ale v souvislosti s odchodem primátora Miroslava Žbánka (ANO) do Poslanecké sněmovny čeká revize.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Koridor Praha - Brno je neprůjezdný. Na vině je porucha trakčního vedení

Mezi Skalicemi nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku je neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem kvůli poruše trakčního vedení. České dráhy dle informací na svém webu očekávají, že oprava...

23. října 2025  21:32,  aktualizováno  24.10 6:34

Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

Nové zásady spolupráce s investory připravuje město Olomouc. Samospráva by dostala příspěvky na veřejné školy, parky nebo cesty u nových bytových projektů, stavebníci zase příslib co nejhladšího...

24. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Soud rozhodne o trestu za vraždu prodavaček, mladistvému sadistovi hrozí 10 let

Krajský soud v pátek rozhodne v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně Action v Hradci Králové. Z únorového útoku je obžalovaný nyní sedmnáctiletý mladík, který podle znalců trpí agresivním...

24. října 2025  6:32,  aktualizováno  6:32

Dobrovolní hasiči ve Štětí mají nové vybavení

Hasiči získali speciální protipovodňové bariéry, jež budou sloužit jako ochrana při povodních či přívalových deštích.

24. října 2025  5:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sportoviště u základní školy Jižní v Žatci prochází modernizací

Součástí prací bude výstavba nového atletického oválu, hřiště pro volejbal, basketbal a fotbal, zázemí pro veřejnost nebo prostoru pro parkour a workout.

24. října 2025  5:59

Rybáři s obrovským srdcem vás dostanou, usmívá se Kristina Kloubková

Moderátorka televize Nova a tanečnice Kristina Kloubková má sice blíž k parketu a světu před kamerami než k prutům, ale svět rybářů si ji získal. Už léta podporuje charitativní závody Shoemaker’s...

24. října 2025  5:21

Husa na provázku na dnešek připravila oslavu 70. narozenin režiséra Pitínského

Brněnské Divadlo Husa na provázku dnes publikum pozve do světa Jana Antonína Pitínského. Ve foyer Husy na provázku vznikne "hravé útočiště" a Pitínský tam bude...

24. října 2025  1:24,  aktualizováno  1:24

V Jihlavě začíná festival dokumentárních filmů, zaměří se na filmové kolektivy

V Jihlavě dnes začíná mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava. Bude opět desetidenní a nabídne 305 snímků v soutěžních i nesoutěžních sekcích, řadu...

24. října 2025,  aktualizováno 

Krajský soud dnes rozhodne v případu vraždy prodavaček v Hradci Králové

Krajský soud v Hradci Králové dnes vynese rozsudek v případu dvojnásobné vraždy prodavaček v obchodě v Hradci Králové. Obžalovaný je mladistvý, u kterého...

24. října 2025,  aktualizováno 

Policie pátrá po patnáctiletém Danielovi z Votic. Nevrátil se ze školy domů

Středočeští policisté hledají patnáctiletého Daniela Remšíka z Votic, který se ve čtvrtek nevrátil ze školy domů. Chlapec potřebuje pravidelně užívat léky na ředění krve, které u sebe nyní nemá....

23. října 2025  22:32,  aktualizováno  22:32

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

V Olomouci skončil mezinárodní festival Prix Bohemia Radio, ocenil nejlepší díla

Oceněním nejlepších děl z české i zahraniční rozhlasové a podcastové tvorby skončil dnes večer v Olomouci mezinárodní festival Prix Bohemia Radio. Díla byla...

23. října 2025  20:35,  aktualizováno  20:35

Za zásluhy dnes liberecký hejtman ocenil devět osobností, dvě in memoriam

V liberecké oblastní galerii se dnes sešli lidé, kteří svým životem a prací zanechali v Libereckém kraji nesmazatelnou stopu. Hejtman Martin Půta (Starostové...

23. října 2025  19:33,  aktualizováno  19:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.