Olomouc chce, ať investoři přispívají na rozvoj města. Ti návrh odmítají

V minulém volebním období pokus zavést takzvané investorské kontribuce neprošel, nyní ho Olomouc projednává znovu.
Obecně je smyslem spoluúčast investorů na nákladech města spojených s výstavbou jejich projektů.
„Pro město je to poměrně důležité, protože se tu aktuálně chystají plány na velké množství stavebních záměrů pro mnoho obyvatel. Město chce pomocí kontribucí zajistit zkvalitnění přípravy procesu akcí a také získat spolufinancování na vyvolanou infrastrukturu, aby nedopadla primárně jen do jeho rozpočtu,“ řekl náměstek olomouckého primátora Tomáš Pejpek (za ProOlomouc v koalici s Piráty), jenž má na starosti územní rozvoj.
Stavebníci ale namítají, že budování veřejného prostoru není jejich starost. „Většinou už dávno v rámci svých projektů budují veřejná prostranství a komunikace, které předávají obcím za symbolickou cenu. Jsou stále ochotnější budovat i další veřejnou infrastrukturu, myslí například na školy a školky. Provozování veřejné infrastruktury a péče o ni by však měly být jednoznačně záležitostí samospráv,“ uvedl za olomouckou společnost Redstone Real Estate její mluvčí Ivo Vysoudil.
K hrazení veřejných služeb má podle něj sloužit podíl z daní, ten však zvýhodňuje větší města, než je Olomouc.
„Politici nejsou schopni tuto systémovou vadu odstranit, místo toho vzniká pokus řešit problém lokálními kontribucemi. S takovým chaotickým přístupem nesouhlasíme. Je potřeba buď reformovat rozpočtové určení daní, nebo zavést novou daň, která bude plošná, a tím i spravedlivá a transparentní,“ dodal mluvčí.
Namísto zjednodušení další byrokracie
Redstone vlastní developer Richard Morávek, který je spolu s dalšími zástupci společností členem Sdružení olomouckých stavitelů a architektů.
„Olomouc už dnes patří mezi města s velmi složitým a zdlouhavým povolovacím procesem. Namísto zjednodušení a podpory investic přichází další vrstva byrokracie bez jasné předvídatelnosti,“ uvedl za sdružení jeho tajemník Radim Kašpar.
Konkrétní podoba návrhu se nyní dále debatuje, investoři předali městu připomínky. Diskuse má i politický rozměr, ostatně nová pravidla by schvalovalo zastupitelstvo.
„Poplatek až 1 500 korun za metr čtvereční hrubé plochy znamená, že nové byty mohou zdražit o stovky tisíc korun. Zní to jako drobnost, ale pro rodinu, která si pořizuje první bydlení, je to často rozdíl mezi hypotékou, kterou zvládne, a kterou už neutáhne,“ reagoval opoziční zastupitel Martin Major (ODS) s tím, že ceny bytů v krajském městě rostou a průměrně se nyní pohybují kolem 89 tisíc korun za metr čtvereční.
„Dopad by nakonec nesli především kupující, což by jen prohloubilo současné napětí na trhu s bydlením,“ sdělil Ivo Vysoudil.
Případné zvýšení by se pravděpodobně pohybovalo v rozmezí jednoho až dvou procent ceny bytu. Pejpek upozorňuje, že je na každém obchodníkovi, zda příspěvek promítne do nákladů celý, nebo si o něj částečně poníží marži.
„Město namíchalo nejtvrdší koktejl“
„Mimo to se v Olomouci nemalá část bytů staví jako investiční, lidé s nižšími a středními příjmy na ně nedosáhnou ani s hypotékou, takže tam, kde máme problém s dostupností, to situaci výrazně neovlivňuje. Myslím, že debata o zdražení je do určité míry zástupná,“ podotkl náměstek.
„Olomouc postupuje naprosto stejně jako řada jiných měst. Tento druh plánovacích smluv včetně kontribucí předjímá nový stavební zákon, takže se jen řídíme běžnou legislativou,“ zmínil Pejpek.
Případy z jiných měst se různí. Zatímco třeba Praha vybrala po dvou letech platnosti kontribucí kolem dvou miliard korun, v Hradci Králové naráží snahy o jednotnou podobu plánovacích smluv na odpor.
Developeři navrhují počkat. „Pokud by šlo o jednoduchý, transparentní a celostátně jednotný systém, jaký funguje v některých západoevropských zemích, mohl by být přínosem pro všechny strany – města, investory i obyvatele. V současné podobě je však olomoucký návrh nastaven jako koktejl nejtvrdších možných přístupů,“ míní Vysoudil a varoval, že kapitál může v případě velkých překážek odejít jinam.
Přijetí pravidel pro developery má Olomouc ve svém programovém prohlášení. To teď ale v souvislosti s odchodem primátora Miroslava Žbánka (ANO) do Poslanecké sněmovny čeká revize.