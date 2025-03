Voda s nadlimitním obsahem uranu teče na Libavé dál, čeká se na filtry

4:52 , aktualizováno 4:52

Výměna filtrů, jež má vrátit hodnoty uranu ve vodě ve Městě Libavá na Olomoucku do norem, má zpoždění. Obec dostala od státní příspěvkové organizace Armádní servisní zprávu, že termín výměny plánované do konce února se posunul kvůli zpoždění dodávky filtrů ze zámoří. Instalace má být nově hotová do 10. dubna.