„Festival vojenských hudeb je už neodmyslitelnou součástí olomouckého kulturního kalendáře, přičemž zahraniční vojenské orchestry sem přijíždějí každé dva roky. Právě jejich showprogramy a závěrečný společný koncert vždy přiláká na Horní náměstí mnoho Olomoučanů i návštěvníků,“ uvedl náměstek primátorky Viktor Suchanek (Piráti).
Program začne ve čtvrtek 27. srpna chrámovým koncertem v kostele svatého Mořice, kde se představí orchestr z Polska. O den později zamíří na Horní náměstí skupina AC/BC složená z hudebníků Vojenské hudby Olomouc a orchestr z Chorvatska. Tradiční večerní koncert Vojenské hudby Olomouc začne v 19.30.
Hlavní program bude v sobotu 29. srpna, od rána budou na náměstí vystupovat orchestry z Maďarska, Bulharska a Polska. Od 14.00 budou následovat programy jednotlivých vojenských hudeb, jež vyvrcholí společným koncertem.
„Pro diváky jsme si v rámci sobotního odpoledního programu připravili speciální překvapení. Jako součást svého orchestru k nám vůbec poprvé dorazí exhibiční jednotka Čestné stráže z Chorvatska. Jejich neuvěřitelná přesnost a souhra dokážou, že vojenská hudba a pochodové umění mají neuvěřitelnou sílu a energii,“ uvedl zástupce náčelníka štábu Posádkového velitelství Praha Michal Frčka.
Návštěvníci se mohou těšit také na novou choreografii jednotky Čestné stráže Armády České republiky, jejíž exhibiční vystoupení se tradičně těší velkému zájmu veřejnosti, dodal.
Součástí festivalu je doprovodný program, na němž například Čestná stráž Armády ČR předvede svou výstroj a výzbroj, uniformy i zbraně, chybět nebude ani ukázka vojenské techniky jednotek pozemních sil. Více informací najdou zájemci například na turistickém webu Olomouce.